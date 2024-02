La marmota Phil pronostica una primavera adelantada con temperaturas por encima de la media

La marmota Phil ha pronosticado, desde la localidad Punxsutawney en Pensilvania (Estados Unidos), una primavera adelantada con temperaturas por encima de la media durante las próximas seis semanas. Es solo la cuarta vez desde 2014 que Phil no ve su sombra, y la famosa marmota solo ha pronosticado un comienzo de primavera 21 veces desde 1887, según ha informado el diario local The Philadelphia Inquirer. El anuncio del pronóstico anual de Phil atrajo a decenas de miles de personas a la pequeña ciudad del oeste de Pensilvania, que ha visto cómo las multitudes siguen creciendo tras la pandemia de COVID. Entre los asistentes se encontraba el gobernador Josh Shapiro, quien declaró a Phil meteorólogo oficial del estado de Pensilvania. La marmota más famosa del mundo sale cada 2 de febrero en una popular fiesta que esta pequeña localidad celebra desde hace 130 años. La ceremonia comenzó en torno a las 11.00 horas en España con actuaciones musicales y espectáculos. Fue en torno a las 13.00 horas cuando sacaron a Phil de su madriguera y en esta ocasión, el pequeño animal no vió no sombra lo que hace prever temperaturas superiores a la media durante las próximas seis semanas. La 'fiabilidad' de este método consiste en que si el día está nublado, la marmota, al salir no verá su sombra y se quedará fuera, mientras que si se trata de un día soleado, ve la misma y regresa a la misma. Si no ve la sombra se supone de acuerdo con esta tradición estadounidense que el invierno terminará pronto y la primavera llegará adelantada, y al contrario. La tradición de la marmota procede de la celebración cristiana del Día de las Candelas, que tiene lugar el 2 de febrero. Ese día los cristianos llevaban sus velas a la iglesia para su bendición, al considerar que sus hogares quedarían bendecidos para lo que quedara de invierno.