La madre del menor sentenciado a cadena perpetua por un tiroteo en Michigan en 2021 admite haberle dado la pistola

Jennifer Crumbley, la madre del adolescente estadounidense Ethan Crumbley, sentenciado a cadena perpetua por matar en 2021 a cuatro compañeros de su instituto en el estado de Michigan, ha reconocido que regaló a su hijo la pistola que utilizó para el tiroteo. "No le dimos una pistola como 'ahí la llevas, hijo'", ha matizado este viernes su madre ante un tribunal de Michigan sobre la pistola que le compraron, que supuestamente iba a ser utilizada para cazar en el rancho familiar. Crumbley ya testificó en la víspera y señaló a su marido de la supuesta responsabilidad que tenía de guardar la pistola en un lugar seguro. "No me sentía a gusto estando a cargo de eso. Era algo más suyo, así que le dejé encargarse de ello", resaltó. Tanto James como Jennifer Crumbley --que están siendo juzgados de forma separada-- se han declarado no culpables de cuatro cargos de homicidio involuntario y se enfrentan hasta a 15 años de prisión. El juicio del padre arrancará el 5 de marzo, ha recogido la cadena CNN. Los procuradores argumentan que los padres del menor actuaron con negligencia. "Jennifer Crumnley no apretó el gatillo aquel día, pero es responsable de aquellas muertes", afirmó el fiscal adjunto del condado de Oakland, Marc Keast, en sus declaraciones iniciales durante la apertura del juicio. Los padres fueron declarados como fugitivos hasta que fueron detenidos. Según la Fiscalía, desoyeron las advertencias de la escuela sobre el errático comportamiento de su hijo, al que le gustaba torturar a animales o ver vídeos de extrema violencia. Crumbley se entregó a las autoridades después de entrar armado en el instituto Oxford High, cuando tenía 15 años, y matar a Justin Shilling, de 17 años; Hana St. Juliana, de 14; Madisyn Baldwin, de 17, y Tate Myre, de 16. Otras siete personas, entre ellas un profesor, resultaron gravemente heridas. El juez del condado de Oakland, Kwamé Rome, le impuso la máxima sentencia en diciembre por un "verdadero acto de terrorismo" y explicó que el adolescente obligó a su compañero Shilling a arrodillarse antes de matarle. "Eso es una ejecución", afirmó.