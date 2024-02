Kiko Matamoros se pronuncia, con dardo a Makoke, sobre la guerra entre Mar Flores y Carlo Constanzia

La entrevista de Carlo Constanzia Jr. en '¡De viernes!' abriéndose en canal sobre lo dura que ha sido su vida ha abierto la caja de pandora entre Mar Flores y su exmarido, Carlo Constanzia. Las declaraciones del joven reconociendo que en cierto modo responsabilizaba a sus padres y su separación cuando era muy pequeño de todos los errores que ha cometido -adicciones a las drogas y numerosos problemas legales- han puesto a la modelo y al italiano en el ojo del huracán mediático. Era Makoke la que revelaba que Carlo padre habría advertido con que si contase todo lo que sabe de Mar tendría que irse de España. Unas declaraciones que el ex de la modelo -con la que no tiene ningún tipo de relación desde que se divorciaron hace 30 años- negaba a través de un comunicado. Y tras las que Mar contraatacaba enviado unos mensajes -publicados por la revista 'Semana'- en los que culpaba a su ex de haber dejado a su hijo Carlo con sus abuelos y de no haberse preocupado por él. Entre medias, tanto uno como el otro han advertido con tomar medidas lelages y Carlo Jr ha dejado claro que en ningún momento ha ido a televisión para criticar a sus padres, ya que su relación es buena con los dos, y solo quería dar un testimonio de superación revelando los peores momentos de su vida. Un culebrón sobre el que todavía quedan capítulos por escribir y sobre el que por primera vez se pronuncia Kiko Matamoros, excuñado de Mar Flores -estuvo casado con Marian Flores, madre de sus hijos Laura, Diego, Lucía e Irene Matamoros-, exmarido de Makoke y una de las personas que mejor conoce en España a Carlo Constanzia padre. "No he visto la entrevista. Me han llegado cosas evidentemente, pero lo único que le deseo a Carlo Jr, porque le conozco desde que nació y le he tenido mucho cariño toda la vida, es que las cosas le vayan bien y que sea feliz. Espero que con todo lo que ha sufrido lo haya superado y sea feliz, le quiero mucho" afirma. Sin embargo, prefiere mantenerse al margen de la polémica surgida entre Mar y Carlo padre: "Una vez que se abre la lata puede que esté caducada, eso es impepinable. No tengo ningún interés en Mar Flores ni en su vida, ni en sus peleas ni en sus vicisitudes. No le deseo nada malo, quiero que le vaya bien como a cualquiera". "A Carlo padre claro que lo conozco, sé que ha hecho un comunicado desmintiendo, y me importa un carajo lo que diga Makoke. No tengo ninguna necesidad de entrar en nada, estoy muy feliz y tranquilo de que me nombren y agradezco estar fuera de ese terreno de juego" asegura.