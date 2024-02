Israel intercepta un misil en la zona del mar Rojo

El escudo antimisiles de Israel ha interceptado este viernes en la zona del mar Rojo un misil que se dirigía hacia territorio israelí, según las Fuerzas Armadas, que no han detallado en una primera información el posible origen de este proyectil. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han explicado que era un misil tierra-tierra, sin aclarar en su nota oficial si puede tratarse de un proyectil disparado por los rebeldes hutíes, que controlan amplian zonas de Yemen y han intensificado sus ataques en la zona. Los hutíes han lanzado varios misiles contra Israel desde el inicio de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, aunque no consta que ninguno de ellos llegase a impactar en territorio israelí --bien porque fuesen interceptados o porque no alcanzaran el objetivo--.