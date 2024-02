HRW asegura que las acciones de las autoridades de Texas en la frontera con México ponen en peligro muchas vidas

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha asegurado este jueves que las acciones de las autoridades del estado estadounidense de Texas contra los migrantes que cruzan el río Bravo, que hace frontera entre Estados Unidos y México, ponen en peligro las vidas de unas personas que ya se enfrentan a condiciones peligrosas. "Devolver a la gente al otro lado del río (Bravo) donde hay un alambre de espino y hacia partes más peligrosas del río mientras se niega el acceso al personal de rescate es inconcebible. Se corre el riesgo de que haya más muertos y heridos", ha declarado el asesor de HRW en Texas Bob Libal. A mediados de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que la Guardia Nacional de Texas estaba obstaculizando la labor de los agentes federales de la Patrulla Fronteriza en la localidad de Eagle Pass, uno de los principales puntos de acceso y procesamiento de migrantes que se arriesgan a cruzar el río Bravo desde México. Poco después, tres migrantes, dos de ellos niños se ahogaron en esta zona. Además, la organización ha denunciado que, unos días antes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, había asegurado que lo único que no estaban haciendo era "disparar" contra estas personas por que "la Administración de Joe Biden les imputaría por asesinato". La ONG también ha hecho referencia a imágenes compartidas por medios de comunicación en las que agentes texanos usaban escudos antidisturbios para devolver a los migrantes al otro lado del río, y muchos de ellos presentaban cortes por los alambres. Asimismo, han asegurado que la 'Operación Estrella Solitaria' de Texas para reducir la migración no solo no ha conseguido su propósito, sino que ha llevado al aumento de muertos, de heridos, de violaciones de derechos y que incluso ha fortalecido a los actores ilegales que se benefician del miedo de los migrantes a las autoridades de Texas. "La 'Operación Estrella Solitaria' se ha convertido en un programa de gobierno estatal de casi 12.000 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros) con leyes innecesariamente duras. No se equivoquen: la 'Operación Estrella Solitaria' arriesga vidas y despilfarra imprudentemente recursos públicos", ha afirmado Libal. Abbott, en su pulso con la Casa Blanca por el control migratorio, y contando con el respaldo tanto del expresidente Donald Trump como de todos los gobernadores estatales del Partido Republicano, ha firmado varias leyes contra la migración que HRW considera como "dañinas" para migrantes, solicitantes de asilo y de las comunidades del estado. Una de las más polémicas fue aprobada en diciembre y permitirá a la Policía arrestar a migrantes irregulares e imputarles cargos de entrada indebida, penada con hasta un año de cárcel, o de reentrada indebida, penada con entre dos y 20 años de prisión. En verano también mandó colocar una cadena de boyas gigantes en el río para obstaculizar el paso y cuyo despliegue dependerá de una decisión judicial. Además, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado a las autoridades estatales que dejasen de impedir a los agentes federales cortar o retirar los alambres de espino, aunque eso no les ha impedido colocar más a modo de "defensa propia" frente a "una invasión".