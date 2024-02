Horas decisivas para la 'ley ómnibus' mientras crece la represión en la calle en Argentina

Buenos Aires, 2 feb (EFE).- La 'ley ómnibus' afronta una jornada decisiva en el seno del Congreso argentino, donde se espera que este viernes concluyan las exposiciones previas a la votación de la norma general antes de pasar a la discusión del articulado, al tiempo que crece la represión contra los manifestantes en la calle.

A las 00.38 horas (03.38 GMT) del viernes, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Martín Menem, anunció un receso y la reanudación al mediodía de hoy (15.00 GMT), con la idea de que los legisladores pendientes concluyan su exposición y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos pueda ser sometida a votación.

Se espera que el oficialismo, con el apoyo de fuerzas aliadas, saque adelante el proyecto general; sin embargo, la votación del articulado, que, de seguir así, podría debatirse el fin de semana, tendría más dificultades.

La delegación de facultades al presidente, Javier Milei, por un año, prorrogable a dos, para la toma de decisiones en diversos ámbitos en virtud de la emergencia que atraviesa Argentina, es el principal escollo para su partido, La Libertad Avanza (ultraderecha), que está en franca minoría en la Cámara.

El economista ultraliberal, que ha expresado en varias ocasiones que su ley "no se negocia" y que no piensa ceder "en nada", no ha aparecido por el Congreso durante el debate ni ha escrito sobre él en sus redes sociales.

Únicamente publicó una imagen ambigua que generó inquietud: al lado del Congreso, un gran león (el animal con el que él suele identificarse) sostiene una gran jaula abierta ante la que hay miles de personas con banderas argentinas. Lo que no queda claro es si los ciudadanos entran o salen de ese encierro. Tampoco si hay una identificación entre la cárcel y el Parlamento.

En ese marco, los incidentes acaecidos en la víspera entre fuerzas de seguridad y manifestantes volvieron a marcar la jornada.

Numerosas personas -entre ellas 25 periodistas y Matías Aufieri, abogado y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que asesora al bloque parlamentario de izquierda- resultaron afectadas por el impacto de balas de goma y gas pimienta.

Como ocurriera el miércoles, las marchas convocadas para protestar frente al Congreso contra las políticas de ajuste de Milei transcurrieron en calma hasta que, entre las 18.00 y las 20.30 horas (21.00-23.30 GMT), los ánimos volvieron a encenderse.

La llegada de piqueteros que intentaron ocupar la vía pública -uno de los límites del protocolo desarrollado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- llevó al despliegue de un desproporcionado operativo que, primero, contuvo a los manifestantes y, después, buscó disolver la concentración.

Policías motorizados dando vueltas en círculo sobre la propia acera -donde el protocolo sí permite manifestarse- y agentes disparando balas de goma y lanzando gas pimienta indiscriminadamente causaron lesiones a decenas de personas, lo que fue condenado posteriormente en el interior de la Cámara.

Recientemente las Naciones Unidas emitieron un informe advirtiendo a Bullrich de que su protocolo era ilegal y pidiendo al Ejecutivo su revisión. EFE

