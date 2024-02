Gisela nos confiesa cómo está llevando su embarazo

Gisela está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida después de estar cinco años luchando -con varios intentos fallidos, dos abortos- por quedarse embarazada. Hace unos meses, la extriunfita anunciaba la buena nueva tras someterse a una fecundación in vitro... pero no ha sido un camino de rosas. Primero sufrió un desprendimiento del saco gestacional y después tuvo que ser ingresada en un hospital debido a una piedra en el riñón... Un trance complicado porque, como ella misma contaba a sus seguidores en redes sociales, al estar embarazada no le podían medicar como a otros pacientes y los dolores eran insoportables y le hicieron temer lo peor. Hoy hemos vuelto a hablar con Gisela durante la inauguración de Mimma Gallery y nos ha confesado que lleva un catéter tras su problema de salud: "Consiguieron que la piedra volviera al riñón porque no salía, se quedó atascada y entonces llevo una sonda, un catéter, que lo tengo que llevar hasta el final del embarazo y eso la verdad es que está siendo bastante duro". Una situación un tanto complicada que tendrá que ser estudiada por el equipo médico para saber qué solución final establecen: "Tengo que ver qué plan hacemos, porque no es tan sencillo, depende cómo sea el parto, si es cesárea, si es natural, que eso todavía no se sabe. Pues tengo que hablar con todo el equipo médico a ver cómo podemos un poco llevarlo todo de la mano, ¿no? Para aquello poder vivir, porque si no se puede vivir. Y poder, pues eso, tener al bebé y un poco todo, hay que tratarlo un poco todo en global". Por todas estas 'dificultades', la cantante nos ha asegurado que "se me está haciendo eterno, o sea, eterno. Es bastante incapacitante. Parece que es una tontería llevar ahí un catéter pero es muy, muy, muy doloroso y muy molesto, sí". Por otro lado, Gisela nos comentaba que por el momento no sabe aún el sexo del bebé aunque tiene ganas de saberlo: "No, no, voy a aguantar poco, también te lo digo, ya creo que está llegando mi límite de paciencia, pero de momento seguimos en la incógnita". La cantante también nos ha explicado que "mi pretensión es no parar mucho, es ser una mamá canguro, como yo digo, y mochila y a la carretera, como siempre he hecho, porque a mí eso también me ayuda a estar bien mentalmente, emocionalmente, y para mí es salud mental trabajar". Algo que llevará a cabo "si mi salud me lo permite y mi cuerpo me lo permite" después de un parón de un año "y luego ya te digo, compaginarlo, quizá no ir a tope, como he ido hasta ahora, pero sí que ir poquito a poquito recuperando agenda". En cuanto a su amiga Chenoa y las informaciones que apuntan que hay un acercamiento con Miguel Sánchez, la artista nos ha confesado que "de Miguel no hemos hablado, ella y yo, yo sé que está ya estupenda, maravillosa, que está en el momento profesional, pletórico, y yo creo que lo está disfrutando a tope, bueno, creo no, lo está disfrutando a tope y está aprovechando pues este momento". Sin querer entrar a hablar de su situación personal, Gisela nos explicaba que "tiene tantos frentes abiertos a nivel profesional que yo creo que está súper centrada en sacar adelante ahora el trabajo y lo personal ya lo afrontará supongo cuando esté más tranquila. Pero bueno, porque yo conozco un poco como es ella, ella no me ha dicho tal cual así, ¿no? Pero bueno, por lo que conozco de ella, yo creo que es una persona pues eso, muy profesional y que prefiera no distraerse con otras cosas".