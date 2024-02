Fernando Guillén aplaude la durísima confesión de su hermana Cayetana: "Me parece un acto muy valiente"

Cayetana Guillén Cuervo ha decidido hacer público, con motivo del estreno de su nuevo proyecto, el documental 'Mapa a Pandataria', la "agresión sexual muy fuerte" que sufrió cuando tenía 6 años y sobre la que nunca había hablado hasta ahora. "Quizá era el momento de hablar de este secreto que me ha acompañado toda la vida" ha reconocido, evitando entrar en detalles sobre un terrible suceso del que solo ha revelado que se produjo un sábado cuando sus padres, Fernando Guillén y Gemma Cuervo, no se encontraban en casa. "No pensaba contarlo en el documental, pero cuando escuché las declaraciones de mis compañeros dije 'tienes que contarlo'. Lo hago porque quiero ser justa con mis compañeros, que cuentan toda la mierda que han superado para ser quienes son. De cada 10 mujeres, 9 han sufrido agresiones sexuales, forma parte de nuestro mapa emocional" ha explicado. Y horas después de este importante paso al frente tras 48 años de silencio, Cayetana ha reaparecido con su mejor sonrisa en la première en Madrid del documental, al que seguirá una obra de teatro con el mismo nombre, 'Mapa a Pandataria', que se estrenará el próximo 14 de febrero en la capital. A su lado, como no podía ser de otra manera, su hermano Fernando Guillén Cuervo, con el que mantiene una relación muy especial. "Es un mensaje muy útil y necesario. Me parece un acto muy valiente" ha aplaudido el también actor, apuntando que en su opinión la desgarradora confesión de Cayetana "hay que dejarla en el contexto que han querido contarla. Ese proceso artístico, un baile de intenciones, de personas, de declaraciones personales, de mucha implicación de equipo". "La valentía hay que tenerla presenta siempre. Mis padres ya fueron muy precursores y valientes con textos que eran motor social y creo que esto es el camino" ha aplaudido a su hermana, evitando revelar si su familia era consciente de la agresión sexual que sufrió la directora de la Academia de las Artes Escénicas siendo tan solo una niña: "Yo te digo que es importante que veamos el documental y que veamos la función, y alejarnos de las declaraciones personales y respetar el contexto en que Cayetana y su equipo han querido contarlo". Sin embargo, y a raíz de las denuncias por abuso sexual del director Carlos Vermut, Fernando ha dejado claro que con este tipo de hechos "hay que ser muy claro y apoyar en todo momento la lucha. Y denunciar, por supuesto, denunciar, y tener muy claro que cualquier actitud no respetable es condenable". Por último, el actor se ha pronunciado sobre el delicado momento que atraviesa su compañero Sergio Peris Mencheta, ingresado en un hospital de Los Ángeles luchando contra el cáncer y a la espera de un transplante de médula. "Le escribí un mensaje personal el otro día. Hemos sido compañeros hace poco en un plató de tv y es una persona tan respetable y maravillosa que bueno... que todo mi ánimo y toda mi fuerza desde aquí y por supuesto apoyar lo que dice, que hay que donar" ha afirmado.