Eugenia Martínez de Irujo, discreta tras su esperado reencuentro con Francisco Rivera en el gran día de su hija Tana

Eugenia Martínez de Irujo ha vivido este jueves un momento inolvidable y especialmente emocionante para cualquier madre: su hija Cayetana Rivera -bisnieta, nieta, hija y sobrina de toreros- nueva imagen del cartel de la Feria de San Isidro, ha recibido el premio 'Juventud y Tauromaquia' en una gala celebrada en la Plaza de Las Ventas. Y, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la especial relación que tiene con la joven, la duquesa de Montoro ha sido testigo de excepción de este doble reconocimiento a su hija. Acompañada por su marido Narcís Rebollo y de lo más estilosa con una blusa blanca con detalles negros de inspiración taurina, la diseñadora ha presumido orgullosa de Tana en un día en el que, además, se ha reencontrado públicamente con Francisco Rivera. Hace varias semanas el extorero se sentaba en '¡De viernes!' y acusaba a su exmujer de haberle "despellejado" como padre tras su separación, confesando que a pesar del daño que le había causado, no le guardaba ningún rencor. Unas declaraciones a las que Eugenia ha preferido no responder, y tras las que se rumorea que su relación -muy buena desde hace un tiempo- se habría visto afectada. Después de que la hija de la duquesa de Alba decidiese no asistir al desfile de Lourdes Montes y su firma 'Mi abril' en SIMOF, este jueves ha esquivado a Francisco, llegando la última a la gala para evitar tener que posar con él ante las cámaras en el día más especial para Tana. Sin embargo, tras el evento una sonriente Eugenia ha zanjado los rumores de mala relación con el torero y ha asegurado que entre ellos todo está "como siempre". "Yo estaba muy nerviosa porque Tana es muy nerviosa, pero lo ha hecho muy bien la verdad" ha presumido de hija, dejando en el aire si ha podido hablar con Fran y cómo ha sido su reencuentro. A pesar de que su relación con su hermano Cayetano Martínez de Irujo es distante desde hace un tiempo, hemos aprovechado la ocasión para preguntar a la diseñadora por el apoyo incondicional del jinete a Genoveva Casanova y sus declaraciones anunciando que la mexicana demandará a todo aquel que haya vulnerado su derecho al honor o a la intimidad tras sus imágenes con Federico de Dinamarca. Un delicado asunto sobre el que Eugenia prefiere no mojarse. Asegurando que "por mucho que me preguntéis no sé dónde está Genoneva, no lo sabe nadie", la hija de la Duquesa de Alba reconoce que no tiene ni idea de cómo está sobrellevando la presión la mexicana: "Qué sabe nadie". "No tengo nada que decir, de verdad. Sabes que no hablo nunca de cosas ajenas y obviamente no soy quién para pronunciarme sobre esto" afirma tajante, sin revelar si cree que hemos sido injustos con Genoveva tras salir a la luz su 'amistad' con el ahora Rey de Dinamarca. Sin embargo, y a pesar de su intención de mantenerse al margen, sí ha aplaudido la actitud de su hermano de defender a su exmujer y con un "ya me imagino" y un "sí" confirma que le parece bien que Cayetano esté arropando a la mexicana.