El tierno nombre con el que el Rey Felipe VI llama a la Reina Letizia en la intimidad

A punto de cumplir 20 años de matrimonio con Felipe VI y 10 años como Reina consorte en los que no ha dejado de aumentar su popularidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, Doña Letizia acapara más titulares que nunca. Los últimos, por parte de la prensa alemana y la francesa, que han dedicado sendos reportajes a nuestra monarca, una de las 'royals' más destacadas tanto por su labor al frente de la Corona como por su elegancia. Siempre impecable, la Reina Letizia ha dado con la tecla perfecta para deslumbrar en cada una de sus apariciones y, de la mano de su estilista Eva Fernández se ha convertido en una de las mujeres mejor vestidas de la monarquía internacional siendo, con diferencia, la que menos dinero ha invertido en ropa y complementos en el último año. Algo que la revista francesa 'Point du veu' ha valorado, destacando el compromiso de la Reina con la sociedad a través de su estilo, alejado de las superficialidades y grandes lujos de otras monarcas europeas. "Por un lado les pedimos que nos hagan soñar, pero a la vez que sean uno más. Y la clave de la Reina Letizia es la modestia" aplaude la publicación especializada en moda. No es el único medio de comunicación extranjero que ha puesto sus miras en la madre de la Princesa Leonor. La revista alemana 'Bunte' no ha dudado en analizar su estilo y definirla como "la reina de hielo" por el mechón de canas que doña Letizia luce orgullosa en su melena castaña, comparándola con la princesa Ana de la película de Disney 'Frozen'. ASÍ LLAMA EL REY FELIPE A DOÑA LETIZIA EN PRIVADO Por otro lado, la prestigiosa publicación francesa 'Gala' se ha adentrado en la faceta más íntima de nuestros Reyes y ha revelado el nombre con el que don Felipe se dirigiría a doña Letizia en privado. Y no es otro que "mamá", un tierno 'apodo' que imaginamos que surgiría tras el nacimiento de sus hijas Leonor y Sofía y que destaca la faceta más familiar de su Majestad.