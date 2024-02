El madridista Vinícius Jr., nombrado Embajador de Buena Voluntad de la Unesco

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, nombró este viernes al futbolista brasileño Vinícius Jr. como Embajador de Buena Voluntad para la Educación para Todos, durante una ceremonia celebrada en el centro de entrenamiento del Real Madrid. Azoulay visitó la Ciudad Real Madrid Florentino Pérez, en Valdebebas, para entregar oficialmente al delantero madridista su carta de nombramiento como Embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). "Vinícius no es solo un futbolista excepcional, es también un hombre comprometido desde muy joven en favor de la igualdad de oportunidades a través de la educación en Brasil. Es un modelo para toda una generación, y la Unesco tiene el honor de contar con él entre sus Embajadores de Buena Voluntad", declaró Azoulay. "Ser nombrado Embajador de Buena Voluntad a los 23 años es más que un honor, es una victoria y un deber que llevaré conmigo toda la vida. Por supuesto, quiero que se me reconozca como un gran jugador, pero también como un ciudadano que ha intentado marcar la diferencia. Lucho por la educación desde que tenía 19 años, y mi instituto se está desarrollando poco a poco en Brasil. Gracias al apoyo de la Unesco, vamos a tener un impacto positivo en el mundo", dijo el propio Vini Jr. En los últimos años, el jugador merengue ha promovido el acceso a la educación para todos los jóvenes. En 2021, creó el Instituto Vini Jr. para ayudar a niños y adolescentes brasileños de barrios desfavorecidos a volver a la escuela. "El Instituto utiliza los valores del deporte para inspirar a alumnos de todos los orígenes a querer aprender y continuar su educación", subrayó la Unesco en una nota de prensa. "Esta lucha por la inclusión y contra la discriminación es especialmente importante para Vinícius, que se ha enfrentado en numerosas ocasiones a prejuicios y actos racistas, sobre todo por parte de aficionados. Ha colaborado con la FIFA y con Brasil para romper el silencio y promover los valores del respeto y el diálogo", señaló la nota. En este sentido, la Unesco recordó la participación de Vini Jr. en la campaña 'Racismo, no hagas como que no lo ves'. "El compromiso social de Vinícius le valió el Premio Sócrates 2023, que le fue entregado en la ceremonia del Balón de Oro", indicó el texto de prensa. Así, Azoulay le fijó como prioridad promover la educación para todos. "Entre las funciones de Vinícius figuran intervenir en las conferencias internacionales de la Unesco, ante los Estados Miembros y el público en general, y apoyar los programas educativos que la Organización lleva a cabo en todo el mundo", precisó la nota. La Unesco estima que actualmente 250 millones de niños y adolescentes no tienen acceso a la escuela, cifra que ha aumentado en 6 millones desde 2021. Además, siete de cada diez niños no saben leer ni comprender un texto sencillo a la edad de 10 años. "Las desigualdades sociales son uno de los principales factores del abandono escolar y de la falta de aprendizaje", apostilló la Unesco en su nota. Es la segunda vez en la historia de la Unesco que un futbolista brasileño es nombrado Embajador de Buena Voluntad. El predecesor de Vinícius en este cargo fue el legendario Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé'.