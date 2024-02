El embajador de Ucrania en España urge a reconstruir el país para propiciar "avances militares" frente a Rusia

El embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, ha reivindicado este viernes la necesidad de iniciar cuanto antes el proceso de "reconstrucción" del país para propiciar "avances en términos militares y económicos" frente a las tropas rusas, que siguen adelante con su "agresión". El diplomático ucraniano, cuyas palabras llegan un día después de que los líderes de la Unión Europea acordaran por unanimidad entregar un paquete de 50.000 millones de euros a Ucrania en el marco del presupuesto comunitario a largo plazo, ha recalcado así que la ayuda de Estados Unidos es fundamental dado que Kiev sigue "necesitando apoyo financiero, militar y humanitario". En este sentido, ha lamentado las imágenes de "destrucción" que se ven "prácticamente en cada región del país a pesar de estar lejos del campo de batalla". "Estas zonas sufren ataques constantes cada día, cada noche, bombardeos que tienen como objetivo infraestructura crítica, energética", ha aseverado durante un evento sobre la reconstrucción de Ucrania organizado en Madrid por la consultora española LLYC (Llorente y Cuenca). "Anoche atacaron una instalación eléctrica (...), y así sucede prácticamente cada día. Solo hoy hay 145.000 objetivos civiles destruidos o severamente dañados, entre ellos 116.000 edificios residenciales, 2.943 escuelas y universidades, 731 hospitales, 530 museos y 5.597 objetivos de infraestructura eléctrica y abastecimiento de agua", ha enumerado antes de recalcar que se trata de infraestructura de "vital importancia" para el país. No obstante, ha dicho, estos datos no incluyen la infraestructura dañada en "territorio temporalmente ocupado" por Rusia, por lo que, en general, "es mucho más lo que tiene que ser reconstruido", ha matizado el embajador después de que las autoridades del país hayan informado a primera hora de que miles de ucranianos se encuentran este viernes sin electricidad en varias ciudades del centro y sur del país a causa de un ataque con drones. En este sentido, ha hecho hincapié en que entre las prioridades se encuentra fundamentalmente apoyar la "logística militar" y la infraestructura de "exportación", dado que Ucrania "trata de desarrollar su economía y exportar". "Necesitamos fondos para recuperarnos y participar activamente en la reconstrucción, que se haré en varias etapas. La primera incluye los trabajos urgentes que hay que hacer ya, sin esperar, porque no se puede avanzar en términos militares o económicos sin reconstruir las plantas energéticas", ha aseverado. "La situación sigue siendo muy complicada y dependemos mucho del apoyo militar y financiero. Damos las gracias a los países socios. La Unión Europea ha tomado varias decisiones muy importantes", ha apostillado. EMPRESAS ESPAÑOLAS En relación a la entrada de empresas españolas en el mercado para participar en las labores de reconstrucción, ha expresado que existe un "interés muy grande" por parte de estas compañías. "Veo que entienden perfectamente que el volumen es muy grande y que hay posibilidades", ha afirmado. A su vez, ha señalado que estas empresas "están interesadas en la claridad, quieren saber qué tienen que hacer, paso a paso, para entrar en el mercado". El embajador ucraniano ha matizado, no obstante, que es importante abordar la forma de "cubrir los riesgos que supone la participación" de estas compañías en relación con el conflicto armado. "Estamos elaborando los mecanismos al respecto", ha sostenido antes de abogar por un sistema que fomente una "gestión responsable de reconstrucción". "Seguimos tratando de buscar formas de mejorar y hacer más claro para los participantes el mecanismo de entrada en el mercado, y estamos a su disposición para analizar propuestas presentadas por compañías españolas. "Estoy muy seguro de que, por tener un volumen de trabajo tan grande, el futuro del desarrollo de las relaciones económicas y comerciales (...), es enorme", ha zanjado. UNA CUESTIÓN ESTRATÉGICA Por su parte, el embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, ha destacado que la guerra en Ucrania requiere "hacer más" y ha puntualizado que es "muy importante mantener el foco sobre lo que está pasando en el país". "Reino Unido ha tenido desde el principio muy claro que esto es un tema estratégico que va a definir el futuro de Europa durante muchos años y que el resultado de este conflicto es absolutamente estratégico", ha manifestado. "Sentimos una gran admiración por el coraje y la resiliencia de su pueblo, la dignidad con la que sigue adelante con sus esfuerzos de mantener esa colaboración internacional tan vital para todos los aspectos del apoyo a Ucrania", ha recalcado antes de recordar que el ex primer ministro británico Boris Johnson ya indicó en el pasado que existe la necesidad de "evitar la normalización" del conflicto. Es por ello que ha subrayado que ese es "el papel" de Reino Unido. "La conferencia que organizamos en Londres en junio del año pasado servía para visualizar que hay muchas más oportunidades más allá de la destrucción". Además, ha aseverado que espera que Estados Unidos "mantenga el fantástico apoyo dado hasta la fecha" y ha aclarado a su vez que "esta guerra no se puede ganar sin el apoyo de Estados Unidos", algo que ha calificado como "una realidad". "Por lo tanto, para todos nosotros es de vital importancia la continuidad de este apoyo (...) y es algo que por supuesto abordamos en nuestras conversaciones con las autoridades estadounidenses", ha dicho. "Estados Unidos va a seguir siendo importante en este momento a pesar de todos los vaivenes y todo lo que vemos en los debates preelectorales. ¿Por qué? Porque este es un interés estratégico suyo, igual que es el nuestro también. En cuanto a las iniciativas específicas, el papel de Reino Unido es muy de catalizador. Sustancialmente hemos contribuido con más de 14.000 millones de euros desde hace casi dos años a Ucrania y esto es muy sustancial, pero es solo una parte del esfuerzo de todos los socios y todos los aliados", ha asegurado. Elliott ha recalcado que la intención de Reino Unido es hacer "del reto actual una oportunidad para ayudar a Ucrania", y ha incidido en la importancia de "la transformación a una energía limpia". "Es un área que hemos potenciado, y España tiene experiencia en este terreno", ha declarado antes de poner de manifiesto que "todos están volcados en apoyar al Gobierno de Ucrania".