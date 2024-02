EEUU ve con preocupación la decisión de Rusia de ampliar el tiempo de detención de la periodista Alsu Kurmasheva

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha expresado este jueves su preocupación después de que la Justicia de Rusia decidiese mantener bajo custodia al menos hasta el próximo mes de abril a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, que trabajaba como editora del servicio tártaro-baskir de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). "Estamos al tanto de la prolongación de su detención en Rusia. Seguimos profundamente preocupados por este asunto. No tenemos mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses", ha declarado Miller durante una rueda de prensa en la que ha justificado la ausencia de la Embajada estadounidense en Moscú por las restricciones de viaje impuestas por el Gobierno ruso. En ese sentido, ha asegurado que siguen pidiendo un acceso consular "coherente y oportuno" para todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en el país. "Aunque no pudimos asistir a la vista debido a las restricciones de personal y de viaje impuestas por el Gobierno ruso, estamos en estrecho contacto con su equipo jurídico sobre este asunto", ha añadido el portavoz. La periodista fue detenida a principios de junio de 2023 cuando se disponía a regresar a República Checa --donde reside con su familia-- tras realizar un viaje a Rusia por motivos personales. Las autoridades de Kazán le confiscaron sus documentos de identidad y la multaron por no haberse registrado como "agente extranjero". En caso de ser hallada culpable se podría enfrentar a cinco años de prisión.