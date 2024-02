Cayetano y Fran Rivera se reencuentran en Las Ventas

La familia Rivera vive este jueves una noche de lo más especial. La Plaza de Toros de las Ventas se viste de gala para acoger un año más el evento en el que se darán a conocer los carteles de la Feria de San Isidro y Cayetana Rivera es una de las protagonistas del Cartel de este año. En el evento hemos podido ver a Lourdes Montes, Fran Rivera, Cayetano Rivera, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. Nadie, ningún miembro familiar de la joven, se ha querido perder este momentazo. Se trataba de la primera vez que Fran y su hermano Cayetano se veían las caras en público después de la entrevista que el torero dio en '¡De viernes!' en la que aseguró que la relación entre ellos no era muy fluida... pero parece que todo está bien entre ellos porque ambos nos han confesado que no hay ningún problema. "Muy contento y emocionado con que mi sobrina sea la imagen de esta feria, la feria taurina más importante del mundo... lo hemos recibido con una gran ilusión y orgullo" comentaba Cayetano cuando llegaba al evento. Además, nos desvelaba que había hablado con Tana y que "le he dicho que lo disfrute, al final es algo para nosotros muy personal y muy íntimo y le he dicho que en la medida de lo posible disfrute, la pobre estaba nerviosa, pero es normal". En cuanto a la relación con su hermano Fran y a ese reencuentro esta noche, Cayetano nos ha dejado claro que está todo bien: "Sí, claro, perfectamente" y que no hay ningún problema entre ellos porque "todo está bien". Por su parte, Fran aseguraba ante cámaras que se trata de una noche "muy bonita" por el protagonismo de su hija ya que "Cayetana que lleva nuestros apellidos con tanta honra y tanto orgullo, la verdad que estar aquí para mi familia significa mucho" y añadía: "Para ella es una experiencia de vida increíble, para contar yo a mis nietos... es que los apellidos que tiene... aquí hemos estado muchas tardes y hemos derramo muchos sueños y sangre, es un orgullo emocionante". Además, él también ha aclarado que no hay "problema ninguno" con su hermano Cayetano porque "venimos a disfrutar y a apoyar a Cayetana", así como tampoco lo hay con su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo: "Qué problema va a haber, ninguno".