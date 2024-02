Bárbara Rey se sincera en su 74 cumpleaños y desvela si perdonaría a su hijo Ángel Cristo

Bárbara Rey cumple este 2 de febrero 74 años. Un cumpleaños agridulce por el complicado trance personal que está atravesando tras la demoledora entrevista de su hijo Ángel Cristo Jr. en '¡De viernes!'. Un durísimo varapalo que ha afectado a la vedette que, como ha revelado, está en tratamiento para superar una depresión que le ha pasado factura a nivel físico y anímico. La polémica para Bárbara no termina aquí, ya que hace unos días era grabada protagonizando un altercado en un Bingo de Marbella, que ha activado todas las alarmas sobre una posible recaída de la ludopatía que tanto le costó superar -ella misma se autoimpuso la prohibición de entrar en ningún Casino de nuestro país- y en la que ahora se rumorea que se estaría refugiando para 'distraerse' tras el ataque de su hijo. Sin embargo, demostrando una vez más la fuerza que siempre le ha caracterizado, Bárbara ha recibido en directo al programa 'Mañaneros' y, radiante, ha revelado cómo afronta su cumpleaños y si estaría dispuesta a perdonar a Ángel si el joven la llamase para felicitarla. "No voy a hacer nada especial. La celebración va a ser normalita, ha venido mi hija, esta noche viene mi hermana a pasar una temporada y con amigas" ha explicado, asegurando que a pesar de que tiene "algunos momentos de altibajos" no le faltan "las ganas de vivir ni fortaleza". "Los últimos meses han sido los meses más duros de mi vida sin duda. He necesitado un poco de ayuda, estoy recibiendo un tratamiento y lo primero que me han dicho es que me arregle y salga para distraerme y que la cabeza no piense en cosas que no son buenas para mí. Estoy recibiendo mucha ayuda, no solo de mi psicóloga, sino de unas amigas maravillosas" ha reconocido, dejando claro que a pesar de todo se encuentra "muy bien" y le cuesta pensar que haya cumplido ya 74 años. Una fecha muy especial en la que, como ha confesado a Jaime Cantizano, no espera la felicitación de su hijo: "No espero ningún mensaje porqué sé que no lo voy a recibir. "Me gustaría, pero han ocurrido muchas cosas y a mí me gusta ante todo la verdad y que las cosas vayan como deben de ir" ha añadido, dejando claro que aunque Ángel se ponga en contacto con ella para felicitarla, "hay que dar otros pasos antes y las cosas con una felicitación no se puede arreglar, es algo más intenso y profundo". "Mis hijos siempre han sido lo primero, y que no he recibido ayuda de nadie. He dejado mi vida en ellos hasta tal punto de no tener otra relación hasta que mis hijos fueses mayores de edad por si me podían hacer daño como vieron de pequeños. He podido equivocarme, pero mi conciencia está tranquila porque he sentido adoración por ellos y he hecho lo mejor para ellos" ha revelado antes de reconocer que por el moento no se ve capaz de perdonar lo que le ha hecho Ángel. "Es duro lo que te digo pero no sé si tendría la capacidad de perdonar si me llamase porque el dolor ha sido inmenso, el daño ha sido muy grande y hay muchas cosas que no son así. Que un hijo mío vaya a un programa a hablar de mi bien, pero el daño ha sido infinito. No sé puede arreglar solo con felicitarme, tiene que haber una conversación mucho más profunda e intensa" ha afirmando, dejando claro que "una madre es madre todos los días, no solo el día de su cumpleaños y un hijo también, desde que nace hasta que desaparecemos". "El cumpleaños es una cosa muy relativa y no creo que quiera disculparse, pero ha sido todo muy doloroso porque mi hija y yo somos conocedoras de la verdad" ha zajado sin entrar en detalles sobre qué es lo que más le ha dolido de lo que ha contado Ángel en televisión. Sin embargo, sí ha dejado claro que a pesar de que su relación esté completamente rota, ella sigue queriendo lo mejor para su hijo, al que ha lanzado un dardo al compararlo con Sofía: "Mi hija es maravillosa, es un ser de luz que ayuda a mucha gente y sobre todo a mí". "Ella es conocedora de nuestra vida en familia y sabe muy bien como es todo, creo que ella ha estado donde tiene que estar y yo también. Cuando nació Sofía yo tenía tanta pasión con Ángel porque era el primero y era el más débil de carácter, y Sofía siempre estaba ahí que no molestaba nunca. Siempre riendo, comiendo, ha sido maravillosa desde que nació. Nunca me ha dado un disgusto y doy gracias a Dios por la hija que tengo". "Pero que no quepa la menor duda. Quiero lo mejor para los dos, para ellos y para mi niña" ha concluido.