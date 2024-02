Bao Fan, el banquero chino desaparecido hace un año, dimite de todos sus cargos en China Renaissance

El consejo de administración de China Renaissance Holdings ha informado este viernes de la dimisión "por motivos de salud" de todos sus cargos en la firma financiera de su fundador, consejero delegado y principal accionista, el multimillonario Bao Fan, quien desapareció misteriosamente en febrero de 2023 y del que sólo se había tenido conocimiento hasta ahora de que estaba colaborando con las autoridades chinas en una investigación. En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, la firma de inversión ha anunciado que "Bao Fan ha dimitido como consejero delegado, presidente del consejo, director ejecutivo, presidente de la comisión de nombramientos, presidente de la comisión ejecutiva y miembro de la comisión de retribuciones con efectos desde el 2 de febrero de 2024 por motivos de salud y para dedicar más tiempo a sus asuntos familiares". En este sentido, la entidad ha indicado que el banquero ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con la junta directiva y que "no hay ningún otro asunto relacionado con su renuncia" que deba comunicarse a la atención de los accionistas de China Renaissance. De este modo, el consejo de administración de la firma ha decidido nombrar a Xie Yi Jing como presidente de la junta de China Renaissance y confirmarle como consejero delegado de la entidad, cargo que ya desempeñaba de manera interina desde la desaparición de Bao Fan, así como designarle presidente de la comisión de nombramientos, presidente de la comisión ejecutiva y miembro de la comisión de retribuciones. El 16 de febrero de 2023, la firma financiera china emitió un comunicado en el que reconocía que no había podido contactar en un tiempo con Bao Fan, aunque diez días después anunció que el banquero, de quien no había tenido noticias desde mediados de febrero, estaba colaborando con las autoridades en una investigación. "La junta ha sido puesta al corriente de que Bao está cooperando actualmente en una investigación que están llevando a cabo ciertas autoridades en la República Popular China", informó entonces la entidad.