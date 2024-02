Árboles fosilizados muestran una copa tridimensional inédita

La revista 'Current Biology' describe árboles fosilizados encontrados en New Brunswick, Canadá, con una forma de copa tridimensional sorprendente y única, con hojas de un metro. "La forma en que este árbol produjo hojas enormemente largas alrededor de su tronco larguirucho, y la gran cantidad en un tronco corto, es sorprendente", afirma Robert Gastaldo del Colby College en Waterville, Maine. Las formas que adoptan estos árboles de 350 millones de años se parecen a las de un helecho o una palmera, aunque las palmeras no surgieron hasta 300 millones de años después, explica. Sin embargo, las hojas funcionales de los helechos o las palmeras se agrupan en la parte superior y son relativamente pocas "En cambio, Sanfordiacaulis conserva más de 250 hojas alrededor de su tronco, y cada hoja parcialmente conservada se extiende 1,75 metros desde él", dice Gastaldo. "Estimamos que cada hoja creció al menos un metro más antes de terminar. Esto significa que tenía un denso dosel de hojas que se extendía al menos 5,5 metros (o 18 pies) alrededor de un tronco que no era leñoso y sólo medía 16 centímetros (o 0,5 pies) de diámetro. Los fósiles en cuestión fueron preservados mediante el catastrófico entierro de árboles y otra vegetación inducido por un terremoto a lo largo del margen de un lago del rift. El primer árbol fósil fue desenterrado hace unos 7 años en una cantera, pero solo incluía una muestra parcial. Pasaron varios años hasta que se encontraron otros cuatro ejemplares de la misma planta. Así, uno de los ejemplares reveló cómo las hojas partían de la copa del árbol, lo que lo hace "absolutamente único". Es uno de los pocos en un registro fósil que abarca más de 400 millones de años en el que se conserva un tronco alrededor del cual todavía están adheridas las hojas de la corona, dicen los investigadores. Los investigadores informan que el árbol probablemente confió en su forma de crecimiento inusual para maximizar la cantidad de luz que podía capturar y reducir su competencia con otras plantas en el suelo. Sugieren que el árbol representa ahora la evidencia más temprana de árboles más pequeños que crecen bajo un dosel forestal más alto. Significa que la vida vegetal en el período Carbonífero Inferior era más compleja de lo esperado, lo que sugiere que Sanfordiacaulis vivió en una época en la que las plantas estaban "experimentando" con una variedad de formas o arquitecturas posibles.