Almeida cree que a Madrid "se le debe" ser sede de Juegos Olímpicos y deja en el aire posible candidatura

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que a la capital "se le debe" ser sede de los Juegos Olímpicos y ha dejado en el aire una posible candidatura para albergar este evento. "Tengo el convencimiento de que para ser sede de los Juegos Olímpicos tenemos que atraer eventos deportivos previamente como la Fórmula 1", ha afirmado el alcalde ante los medios de comunicación tras el homenaje en el Palacio de Cibeles al piloto madrileño Carlos Sainz y a su copiloto, Lucas Cruz, vencedores del Rally Dakar 2024. Considera que una candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos necesita un "consenso institucional y de la sociedad madrileña", además de subrayar que es una "aspiración" que tiene la ciudad. En esta línea, ha valorado que la decisión de presentar una candidatura a los Juegos Olímpicos exige "una serie de pasos previos", entre ellos que todas las administraciones converjan en la necesidad de formular esa candidatura. "Pero para mí también es muy importante que toda la sociedad madrileña también esté de acuerdo en un altísimo grado de aceptación de que se pudiera formular esa candidatura. Y, por tanto, esos son los condicionantes que yo veo. ¿Que Madrid es una ciudad preparada? Puede serlo, desde luego. ¿Que Madrid es una ciudad que respira deporte? Sin lugar a dudas", ha expresado. Por ello, considera que es importante trabajar en esa candidatura antes de "lanzar un globo sonda a los madrileños" diciéndoles que se va a lanzar la candidatura. Precisamente fue la ex vicealcaldesa Begoña Villacís la que puso en el foco durante el pasado mandato en la importancia de que la capital pudiera acoger unos Juegos Olímpicos. Aunque afirmó que no tenía que ser en 2036, sí consideraba que Madrid merecía albergar esta competición. "No hay madrileño que no haya soñado con esa posibilidad. Estamos teniendo una notoriedad a nivel internacional sin precedentes. Los Juegos Olímpicos sería lo que culminaría ese trabajó", valoró. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto hoy la posibilidad de que, tras conseguir un Gran Premio de Fórmula 1, la región albergue unos Juegos Olímpicos. "Estamos en ello", ha avanzado. Madrid podría optar a la candidatura de ciudad olímpica de cara a 2036, unos juegos que tienen probabilidad de celebrarse en Europa. "En la Comunidad de Madrid dedicamos mucha atención a los deportes del motor como disciplina deportiva, que además atrae miles de aficionados y es un polo turístico y económico muy importante. Un nuevo ejemplo es el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde nada nos gustaría más que ver competir aquí a campeones como Fernando Alonso o Carlos Sainz Júnior", ha señalado la dirigente regional durante su intervención.