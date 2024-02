Varapalo para Anabel Pantoja. 'Pinocho' presenta la demanda para reclamar judicialmente el apellido Pantoja

15/10/2023 ANABEL PANTOJA. Un año después de enviar un burofax a Anabel Pantoja para intentar solucionar el tema de modo amistoso, y ante la falta de respuesta de la influencer, Luis Vicente Rico, 'Pinocho' ha tomado medidas legales contra su presunta hermana para demostrar que es hijo de Bernardo y reclamar el apellido Pantoja. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Un año después de enviar un burofax a Anabel Pantoja para intentar solucionar el tema de modo amistoso, y ante la falta de respuesta de la influencer, Luis Vicente Rico, 'Pinocho' ha tomado medidas legales contra su presunta hermana para demostrar que es hijo de Bernardo y reclamar el apellido Pantoja. Defendiendo que lo único que le mueve es honrar la memoria de su supuesto padre y cumplir con lo que éste le habría pedido antes de fallecer el 25 de noviembre de 2022 -que luchara por ostentar el apellido que le correspondía- el sevillano ha presentado una demanda contra la sobrina de Isabel Pantoja para que se someta a las pruebas de ADN. De no hacerlo, como apunta el abogado de Luis, Fernando Osuna, será reconocido automáticamente como su hermano. El letrado, que ha llevado casos de paternidad tan mediáticos como el de Manuel Díaz 'El Cordobés', la hija de Paco Gento o Javier Santos -que sigue luchando por demostrar que su padre es Julio Iglesias- ha confirmado a 'Semana' que será estos días cuando interponga la demanda contra Anabel por ser el familiar más cercano a Bernardo. Confía en que el juez la admita a trámite y la influencer sea citada para realizarse las pruebas de ADN. Algo que 'Pinocho' está convencido de que no hará: "No quiere reconocerme como hermano y va a poner todas las trabas que pueda. Si no quiere tener relación conmigo lo tendré que aceptar" asegura. Si Anabel se niega a colaborar y rechaza hacerse las pruebas, Osuna cree que su cliente tendrá ganado el caso -ya que hay pruebas y testigos de que Bernardo le reconoció en vida como su legítimo hijo- y que Luis será reconocido automáticamente como hermano de la colaboradora. Una guerra legal en la que 'Pinocho' ha sorprendido al revelar que cuenta con el apoyo "de uno de los miembros de la familia con más peso". Y aunque no quiere decir el nombre de quién le anima a que legalmente haga lo que debe, sí desliza que tiene contacto con Kiko Rivera y que el hijo de Isabel Pantoja estaría "encantado de reconocerme y acogerme como primo".