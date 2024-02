Scholz apoya el acuerdo de Mercosur frente a Francia e Irlanda

Bruselas, 1 feb (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, apoyó este jueves el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y se mostró partidario de concluir las negociaciones, al contrario de sus homólogos francés e irlandés, quienes en plenas protestas de los agricultores europeos, han mostrado su rechazo al pacto.

"Soy partidario de los acuerdos de libre comercio, también del acuerdo de Mercosur", dijo Scholz en la rueda de prensa posterior a la cumbre extraordinaria que celebraron hoy los líderes europeos para aprobar la ayuda financiera de 50.000 millones de euros a Ucrania, el mismo día que agricultores de varios países europeos se manifestaron en Bruselas.

Aunque la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) firmaron el acuerdo en 2019, continúan negociando casi cinco años después un texto que refuerce los compromisos medioambientales, aunque el presidente francés, Emanuel Macron, aseguró la semana pasada que tratará de que el acuerdo no se ratifique en las condiciones actuales.

Un mensaje que respaldó hoy el primer ministro irlandés, Leo Varadkar: "Querría hacerme eco de los comentario del presidente Macron sobre Mercosur. Este tratado comercial no puede ser ratificado en su forma actual. No podemos tener una situación en la que imponemos regulaciones medioambientales a los agricultores (europeos) y luego permitamos importaciones de países que no las tienen".

En este sentido, Scholz lamentó que, en líneas generales, los acuerdos de libre comercio tarden tanto en cerrarse y se negó a aventurar cuándo podría ver la luz el pacto con Mercosur.

"Decir cuándo podrá concluir un acuerdo que creo que se ha negociado durante 20 años es siempre atrevido", señaló. EFE

