(Pre) Racing de Ferrol y Eibar pugnan como alternativa a un líder Leganés que se mide con el Valladolid

La SD Eibar y el Racing de Ferrol, segundo y tercer clasificados de LaLiga Hypermotion, se medirán este fin de semana en A Malata durante la vigesimoquinta jornada, en la que también habrá otro duelo por todo lo alto entre el líder CD Leganés y el ocupante del quinto puesto, un Real Valladolid que aspira a recuperar terreno. Ferrolanos y eibarreses pugnarán este domingo (14.00 horas) por sus lugares de privilegio. Empatados a 41 puntos, el Racing viene de ganar a domicilio (1-2) al cuarto clasificado, el Sporting de Gijón (39 ptos.), y está protagonizando un curso histórico, ya que desde su creación en 1919 nunca ha estado en Primera División y ahora lo busca. Por su parte, el Eibar tendrá que doblar esfuerzos para vencer a domicilio. Eso sí, sus resultados son positivos tras tres victorias seguidas, siendo el equipo más en forma del 'top 5' en este 2024. Se encomendarán a Juan Diego 'Stoichkov', que lleva dos goles en los últimos tres encuentros, y a la experiencia del recién llegado Sergio León, que se estrenó con gol y triunfo ante el Mirandés (1-0). En el turno sabatino, el Leganés (45 ptos.) recibrá en Butarque (18.30 horas) al Real Valladolid (39 ptos.), con la intención de matar dos pájaros de un tiro si gana a un rival directo y se aleja de otros perseguidores. Son 14 jornadas seguidas como líder para el conjunto pepinero, que cayó en la anterior jornada frente al Real Oviedo (1-0). El Valladolid ha cosechado cuatro puntos de los últimos 15 posibles, pero batió al Racing de Santander (3-1) en el Estadio José Zorrilla durante la jornada 24. No podrá contar ante el 'Lega' con Flavien Boyomo, que salió expulsado por roja directa en ese mismo encuentro. Esta jornada 25 se abrirá en el Estadio Martínez Valero a las 20.30 horas del viernes con el noveno clasificado, el Elche (37 ptos.) frente al décimo, el Burgos (36 ptos.). Los locales querrán seguir con su línea ascendente de las últimas semanas, pues en los últimos tres encuentros ha obtenido ocho puntos y no ha sin encajado un solo gol. El equipo burgalés, mientras tanto, tiene en su mano acercarse al 'playoff' de ascenso, además de adelantar al propio Elche. En las últimas tres jornadas ha logrado dos victorias y solo cayó ante el líder en Butarque. Presumiblemente recurrirán a Curro Sánchez y a Fer Niño para incarle el diente a la defensa ilicitana. Acabará la jornada el lunes (20.30 horas) con el Sporting de Gijón visitando al Real Zaragoza, que es noveno con 33 puntos. El conjunto asturiano querrá aprovechar lo que suceda en el Racing de Ferrol vs Eibar para acercarse a la zona de ascenso directo. Pero no será fácil, ya que el Zaragoza lleva siete jornadas en positivo (dos victorias y cinco empates) y afrontará con garbo esta cita en La Romareda. --PROGRAMA DE LA JORNADA 25 EN LALIGA HYPERMOTION. -Viernes 2. Elche - Burgos 20.30. -Sábado 3. Albacete - Cartagena 14.00. Mirandés - Villarreal B 16.15. Huesca - Alcorcón 16.15. Leganés - Valladolid 18.30. Tenerife - Andorra 21.00. -Domingo 4. Racing de Ferrol - Eibar 14.00. Amorebieta - Racing de Santander 16.15. Oviedo - Eldense 16.15. Espanyol - Levante 18.30. -Lunes 5. Zaragoza - Sporting de Gijón 20.30.