Multa a Uber de 10 millones de euros en Países Bajos por violar normas de privacidad

La Haya, 1 feb (EFECOM).- La Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos (AP) ha multado con 10 millones de euros al proveedor de servicios de movilidad Uber por violar normas de privacidad con su falta de transparencia sobre cómo maneja los datos personales de los conductores europeos, y a qué países fuera de Europa envía esa información.

Según explicó el regulador neerlandés, Uber “no proporcionó suficiente transparencia sobre cuánto tiempo conservaba los datos de los conductores europeos y a qué países fuera de Europa los enviaba”, y la compañía también “dificultó a los conductores ejercer sus derechos a la privacidad” sobre su información, lo que le valió una multa de 10 millones de euros.

“Uber debería haber informado mejor y más cuidadosamente a los conductores. La transparencia es uno de los pilares de la protección de datos personales. Si no sabes qué sucede con tus datos, no sabrás si estás en desventaja o si te están tratando injustamente y no podrás hacer valer tus derechos”, subrayó Aleid Wolfsen, presidente de AP.

La institución señaló que Uber “complicó innecesariamente a los conductores enviar una solicitud para ver o recibir sus datos” y había un formulario digital en la aplicación para que los conductores preguntaran, pero era de acceso complicado y no estaba “en un lugar lógico”.

La empresa tampoco informó sobre qué medidas de protección específicas toma cuando los datos del conductor se envían fuera de Países Bajos. “Esto demuestra que Uber complicó el acceso cuando los conductores querían ejercer su derecho a la privacidad. Eso no está permitido. Uber debería haber puesto las cosas fáciles a los conductores. Eso también lo establece la ley”, añadió Wolfsen.

La AP impuso esta multa después de que más de 170 conductores franceses dieran la voz de alarma ante la Liga de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos (LDH), que presentó una queja ante el regulador francés. Este último remitió las quejas a la AP porque la sede europea de Uber está en Países Bajos.

Para determinar la cuantía de la multa, la AP analizó el tamaño de la empresa y la gravedad de las infracciones: en el momento de las violaciones de las normas de privacidad, Uber tenía aproximadamente 120.000 conductores activos para la empresa en Europa. Uber ha apelado la decisión y asegura haber tomado medidas para resolver este problema. EFECOM

