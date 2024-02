Los Reyes Felipe y Letizia serán retratados por Annie Leibovitz, la fotógrafa favorita de las estrellas de Hollywood

31/01/2024 Retrato oficial de los Reyes Felipe y Letizia, obra de la fotógrafa Estela de Castro. La icónica fotógrafa Annie Leibovitz, por cuyo objetivo han pasado rostros de la talla de la Reina Isabel II de Inglaterra, el Papa Francisco, Pelé, Angelina Jolie o John Lennon -por citar solo algunos nombres- será la encargada de retratar a los Reyes Felipe y Letizia en una sesión de fotos histórica que adelantaba el diario 'El País' este martes y de la que cada vez conocemos más detalles. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA SM EL REY

La icónica fotógrafa Annie Leibovitz, por cuyo objetivo han pasado rostros de la talla de la Reina Isabel II de Inglaterra, el Papa Francisco, Pelé, Angelina Jolie o John Lennon -por citar solo algunos nombres- será la encargada de retratar a los Reyes Felipe y Letizia en una sesión de fotos histórica que adelantaba el diario 'El País' este martes y de la que cada vez conocemos más detalles. Dichos retratos, que conmemorarán los 10 años de la coronación de Felipe VI y sus 20 años de matrimonio con Doña Letizia -su aniversario es el 22 de mayo- han sido encargados por el Banco de España a la fotoperiodista estadounidense, y pasarán a formar parte de la colección de Retratos Reales del organismo, en la que figuran otros de monarcas como Carlos III, Alfonso XII, o los Reyes Eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía. Por el momento no ha trascendido ni la fecha ni el escenario elegido para la histórica sesión fotográfica, aunque 'El País' asegura que tendrá lugar en los próximos días en Madrid, por lo que la llegada de Annie Leibovitz a nuestro país sería inminente. No será la primera vez que los Reyes coincidan con la prestigiosa fotógrafa, ya que en 2013 recibió de manos de Don Felipe y Doña Letizia en Oviedo el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Annie Leibovitz, de 74 años, es la fotógrafa mejor pagada del mundo y está considerada la retratista favorita de Hollywood. En su impresionante trayectoria ha fotografiado a cientos de estrellas, y suyas son algunas de las instantáneas más icónicas de celebrities como Leonardo Dicaprio, Mick Jagger, Bob Dylan o Demi Moore. Esta será la primera vez que los Reyes Felipe y Letizia protagonizan un posado para una institución que no es Casa Real, y estos retratos tomarán el relevo de sus últimos retratos oficiales, unas imágenes de 2020 de la fotógrafa Estela de Castro.