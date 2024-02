Los obispos españoles expresan su "profunda comunión y adhesión" al Papa tras permitir la bendición de parejas gays

01/02/2024 Los obispos de la Comisión Permanente de la CEE. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID CEE

Los obispos españoles han expresado su "profunda comunión eclesial y adhesión" al Papa Francisco y a su "magisterio", para mostrarle su apoyo tras las críticas recibidas por su declaración aprobada en diciembre, y con la que el Pontífice permite la bendición de parejas homosexuales, divorciados que se han vuelto a casar o parejas de hecho. "La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española expresa su profunda comunión eclesial y adhesión al Santo Padre Francisco, sucesor del apóstol Pedro, así como a su magisterio como pastor de la Iglesia Universal", señalan los obispos en una breve nota aprobada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y aprobada por unanimidad. Aunque en este escrito de apoyo, los prelados españoles no mencionan directamente el documento papal por el que se permiten las bendiciones a parejas del mismo sexo --como sí lo han hecho otros episcopados del mundo--, el secretario general de la CEE, César García Magán, ha indicado que está implícito. "En derecho canónico decimos que está expreso tanto lo explícito como lo implícito. Lo implícito también es algo que está expresado en la ley, lo que se pone expreso es tácito. Y entonces yo creo que cuando hablamos que nos unimos a su magisterio, cuando hablamos que agradecemos las enseñanzas al pueblo de Dios, que bueno pues quieren actualizar que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres, pues bueno ahí está el mensaje de la Permanente", ha explicado García Magán, este jueves, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente, que se ha reunido en Madrid el 30 y 31 de enero. En todo caso, ha puntualizado que "no se ha querido entrar" a hacer referencia explícita a la declaración 'Fiducia Supplicans' porque "un documento de la Santa Sede, no se comenta" sino que "se acepta" y se "acoge en ese espíritu de comunión con el Santo Padre". Tal y como ha precisado García Magán, "no hay una Iglesia al margen de Pedro y mucho menos contra Pedro". Por ello, con esta nota los obispos españoles subrayan su apoyo al "sucesor del apóstol Pedro, así como a su magisterio como pastor de la Iglesia Universal". "Como señala el Concilio Vaticano II, el sucesor de Pedro es principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión eclesial. Agradecemos al Papa sus enseñanzas al pueblo de Dios que, en continuidad con la tradición de la Iglesia, hacen que el Evangelio siga siendo buena nueva para todos los hombres y mujeres de hoy. Pedimos a Cristo, buen pastor, por la salud, intenciones y ministerio de su santidad", remarcan en el texto. Preguntado por si ha habido unanimidad de los obispos para aprobar esta nota de apoyo al Papa, García Magán ha asegurado que todos los participantes han dado su visto bueno y que en la reunión se encontraban todos los miembros de la Comisión Permanente. "Había dos miembros en funciones, estaba, como he dicho, monseñor Jesús Fernández, presidente en funciones de la Comisión de Pastoral Social y estaba monseñor César Franco, obispo de Segovia, presidente en funciones de la Comisión para Misiones y Cooperación. Estaban todos los miembros", ha afirmado.