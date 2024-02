Laura Escanes se pronuncia con contundencia sobre los rumores de relación con Juan Betancourt y Ramón Casanova

01/11/2023 LAURA ESCANES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

El pasado octubre, un año después de comenzar su historia de amor, y cuando pensábamos que estaban viviendo su mejor momento, Laura Escanes y Álvaro de Luna anunciaban su ruptura a través de un escueto comunicado en redes sociales. Aunque en un primer momento se especuló con que la pareja podría darse una nueva oportunidad, el paso de las semanas ha dejado claro que -por lo menos hoy por hoy- la reconciliación es impensable, y menos después del 'Shakirazo' que se ha marcado el cantante al dedicar varios dardos a la influencer en su última canción. Disfrutando de su soltería, Laura ha sido relacionada en los últimos días con dos hombres. En un primer momento, con el modelo Juan Betancourt -ex de Rocío Crusset, Andrea Duro o Paula Badosa- con el que se lleva a las mil maravillas desde que ambos coincidieron en la última edición de 'El Desafío' en Antena 3. Tanto es así que es habitual verles disfrutando de planes juntos -el último, una divertida jornada de surf en Madrid- con su mediática pandilla, a la que pertenecen, entre otros, el actor Adrián Lastra o el director de producción de 'El Hormiguero', Jorge Ventosa. Una imagen de ambos posando de lo más cómplices que Juan compartió este fin de semana en sus redes sociales desató todos los rumores acerca de un incipiente affaire. Pero parece que se podría tratar de una maniobra de despiste de Laura, que según varios medios de comunicación podría estar ilusionada con otro miembro -menos conocido- de su grupo de amigos. Su nombre, Ramón Casanova, un instructor de surf de 35 años con el que se habría visto a la influencr varias veces en las últimas semanas. Rumores a los que la ex de Risto Mejide ha reaccionado con contundencia cuando uno de sus seguidores le ha preguntado cómo está su corazón. "Depende de a quién le preguntes. Según la prensa ayer tenía una nueva ilusión, hoy otra, y estoy esperando la siguiente. Si me preguntas a mí, tranquilita y priorizándome como nunca" ha confesado, dejando claro que no tiene nada ni con Juan Betancourt ni con Ramón Casanova y que, cuatro meses después de su ruptura con Álvaro de Luna, no piensa todavía en rehacer su vida amorosa.