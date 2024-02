LaLiga Executive Education se presenta como una nueva línea de formación en la industria del deporte

LaLiga, a través de su departamento educativo LaLiga Business School, ha presentado este jueves ante los líderes del sector una nueva línea de formación, dirigida exclusivamente a los profesionales de la industria del deporte, informó la patronal en un comunicado. Con esta nueva línea de formación, que arrancará en marzo de 2024, tiene como objetivo compartir su 'expertise' en áreas de dirección comercial y patrocinio, estrategia digital, sostenibilidad, finanzas, gestión de marca, comunicación corporativa y seguridad, y apoyar así "el crecimiento de los profesionales y de la industria, tanto a nivel nacional como internacional". La presentación contó con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la mesa redonda 'Potenciar la formación continua para transformar la industria del deporte', en la que compartió debate con la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez; el director general de La Vuelta, Javier Guillén; el presidente de ADESP, José Hidalgo; y el director general de Publicaciones Deportivas de Sport Life Ibérica, Fran Chico. "La formación puntual en el mundo en el que vivimos no sirve porque va a una velocidad que cambian conceptos audiovisuales o digitales muy rápidamente, para los que te tienes que formar y tienes que estudiarlos", indicó Tebas. Por su parte, Álvarez dio la responsabilidad a las instituciones y empresas a fomentar que los empleados quieran formarse, para generar personas "motivadas e ilusionadas". "Y por eso es tan importante la formación continua. Fomentar, desde las instituciones, que nuestro personal se forme es ilusionarle con algo que le pueda interesar y hacer crecer como profesional y, además, eso retroalimenta también a la institución", dijo. Además, añadió que para el crecimiento de la Liga F "ha sido importante conseguir personas muy formadas e inquietas que quieran seguir mejorando profesionalmente". Para Javier Guillén "la no formación no es una opción". "Si no te formas, el mercado te echará porque estamos en una constante evolución y todo está cambiando; sostenibilidad, políticas de género, compliance, antifraude, las nuevas políticas de publicidad. O estas permanentemente formándote y rodeándote de gente formada o desaparecerás", afirmó. Esta nueva línea se suma a los másteres que componen el programa formativo de LaLiga Business School y que, desde hace 7 años, "prepara talentos para convertirse en profesionales de la industria deportiva". "80 alumnos de LaLiga Business School se han quedado en la casa trabajando, eso demuestra lo clave que es la formación para poder afrontar tu trabajo", confesó Tebas.