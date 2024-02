La Reina Letizia recupera su falda de cuadros de Massimo Dutti y triunfa una vez más. ¡Ya hemos perdido la cuenta!

01/02/2024 La Reina Letizia, durante el acto institucional del "Día Mundial contra el Cáncer". 24 horas después de recuperar el impresionante juego de pendientes, collar y pulsera de zafiros y perlas que los Eméritos le regalaron en su pedida de mano con el Rey Felipe VI, y que no había lucido en los últimos 20 años, la Reina Letizia ha vuelto al trabajo. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

24 horas después de recuperar el impresionante juego de pendientes, collar y pulsera de zafiros y perlas que los Eméritos le regalaron en su pedida de mano con el Rey Felipe VI, y que no había lucido en los últimos 20 años, la Reina Letizia ha vuelto al trabajo. Y lo ha hecho dando la razón a la publicación de moda francesa 'Point du veu', que le ha puesto el mote de 'austera' y ha aplaudido su compromiso con la sociedad alejándose de grandes lujos y de invertir millonarias cantidades en sus looks como hacen otras 'royals'. Demostrando que es toda una maestra en reciclaje de outfits y que la elegancia no está reñida con el hecho de lucir la misma prenda una y otra vez, doña Letizia ha dado una nueva vida -¡y ya hemos perdido la cuenta!- a la falda más versátil de su armario. Su Majestad ha puesto el broche de oro a esta semana presidiendo el acto institucional con motivo del "Día Mundial contra el Cáncer", una iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de la que es Presidenta de Honor. Y lo ha hecho con una de sus prendas favoritas, que le hemos visto en incontables ocasiones desde que la estrenó en la inauguración de FITUR en el año 2019. Una falda midi asimétrica con estampado de cuadros príncipe de Gales en color gris de Massimo Dutti que se ha convertido en uno de sus básicos infalibles y a la que ha recurrido en numerosas ocasiones, combinándola de diferentes maneras y dándonos una auténtica lección de moda sobre cómo lograr que una prenda parezca nueva simplemente por el modo en el que la combines. Si en su estreno hace ya cuatro años optó por llevarla con una romántica blusa blanca satinada con cuello babero, desde entonces se ha hemos visto de formas variadas: con un ajustado top negro de manga larga, con una blusa blanca con lazada al cuello, con cinturón estrecho de piel, con uno ancho marcando cintura... Y como hoy, que por lo que parece es su fórmula favorita. Y es que al igual que hizo a finales de 2019 en la 3ª edición del International Friendship Award, y en su visita a la Fábrica de Tapices a principios de 2021, la Reina Letizia se ha decantado por combinar una vez más su falda favorita con una elegante blusa de seda negra con corte kimono de Sandro, y un finísimo cinturón de piel negro. La única diferencia, varios centímetros menos en sus zapatos de piel negros, demostrando que los tacones de vértigo han pasado a la historia y que ahora prefire cuidar sus pies -ya que sufre un neuroma de Morton- con tacones moderados.