Hamilton correrá un último año para Mercedes y se irá a Ferrari

El piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton y Mercedes anunciaron este jueves el fin de su relación para 2025, después de 12 años con las 'Flechas Plateadas', para poner rumbo a Ferrari. "He pasado 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía 13 años. Es un lugar donde crecí, por lo que tomar la decisión de irme fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar", dice Hamilton en el comunicado oficial. "Pero es el momento adecuado para dar este paso y estoy emocionado de asumir un nuevo desafío. Estaré eternamente agradecido por el increíble apoyo de mi familia Mercedes, especialmente de Toto por su amistad y liderazgo, y quiero terminar bien juntos. Estoy 100% comprometido a ofrecer el mejor desempeño que pueda esta temporada y hacer que mi último año con las Flechas de Plata sea inolvidable", añadió. La noticia ya circulaba por los medios italianos y británicos desde ayer y primera hora de la mañana de este jueves, vistiendo al británico de rojo Ferrari. Hamilton, que había renovado su contrato hasta 2025 el pasado verano, decidió activar su opción de rescindir el contrato tras la campaña 2024. "El equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y Lewis Hamilton se separarán al final de la temporada 2024. Lewis ha activado una opción de rescisión en el contrato anunciado en agosto pasado y, por lo tanto, esta temporada será su última conducción para las Flechas de Plata", dice el equipo alemán. "En términos de pareja de pilotos y equipo, nuestra relación con Lewis se ha convertido en la más exitosa que el deporte haya visto, y eso es algo que podemos recordar con orgullo; Lewis siempre será una parte importante de la historia del automovilismo de Mercedes", apuntó Toto Wolff, director del equipo y director ejecutivo. "Sin embargo, sabíamos que nuestra asociación llegaría a su fin natural en algún momento, y ese día ha llegado. Aceptamos la decisión de Lewis de buscar un nuevo desafío y es emocionante contemplar nuestras oportunidades para el futuro. Pero por ahora, todavía nos queda una temporada y estamos concentrados en competir para lograr un 2024 sólido", añadió. El siete veces campeón del mundo pone fin a su exitosa etapa en Mercedes, donde ganó los títulos de 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 pero sufrió las últimas campañas. Al mismo tiempo, Ferarri confirmó la bomba de la temporada en el 'Gran Circo' a pesar de que aún ni se han presentado los monoplazas de 2024. "Scuderia Ferrari está encantada de anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años", escribió Ferrari en su cuenta de la red social 'X'. Así, el siete veces campeón del mundo vestirá de rojo como a priori compañero del monegasco Charles Leclerc quien renovó la pasada semana. Mientras, el piloto español Carlos Sainz, cuya renovación se había estancado, anunció su salida de Ferrari tras conocerse la noticia del fichaje de Hamilton. "Tras las noticias de hoy, Ferrari y yo no seguiremos juntos desde final de 2024. Anunciaremos noticias sobre mi futuro a su debido tiempo", escribió el madrileño en 'X'.