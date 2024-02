Gabriela Guillén vuelve a 'De viernes' para zanjar todas las polémicas: "Tengo las pruebas y los mensajes de Bertín"

01/02/2024 Gabriela Guillén EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Bombazo. Dos semanas después de romper su silencio en '¡De viernes!' y tras el comentadísimo robo del carro de su bebé, Gabriela Guillén vuelve a sentarse en el plató del programa de Mediaset. Harta de las informaciones que se han dado en los últimos días sobre ella, como que compaginó a Bertín Osborne con otro hombre, o que recibió hasta 11 transferencias del cantante por valor de aproximadamente 17.000 euros, la paraguaya da la cara y zanja todas las especulaciones. Y, por lo que parece, está dispuesta a demostrar su verdad mostrando pruebas: "Tengo todas las fotos y mensajes de Bertín guardados" advierte, asegurando que nunca le pidió dinero al presentador. Una nueva entrevista que coincide con el viaje de Bertín a Madrid para asistir al 17 cumpleaños de su hijo Kike, y con su divertida reacción en redes sociales al robo del carrito del bebé de Gabriela, desvinculándose completamente del suceso y asegurando que quien cree que tiene algo que ver debería "cambiar de camello y dejar de fumar lo que están fumando". Tras confirmarse que en poco más de 24 horas dará la cara en '¡De viernes!', Gabriela ha reaparecido a las puertas de su domicilio y se ha pronunciado sobre el comunicado de Bertín negando que tenga algo que ver con el robo de la sillita. "Yo no he dicho nada de eso, yo no lo he acusado, no sé quién se ha inventado eso, pero él tiene razón al decir que hay que estar loco para relacionarlo con el robo" ha reconocido, asegurando que prefiere no decir nada más sobre el suceso "porque se saca de contexto todo lo que digo". Entre risas, y sin saber bien qué decir, Gabriela ha afirmado que le parece "normal" que Bertín haya venido a Madrid para el cumpleaños de su hijo mayor con Fabiola Martínez: "Es su hijo, es normal, qué me va a parecer" ha zanjado, evitando confesar si todavía tiene esperanzas de que se ponga en contacto con ella para conocer al bebé. "Eso se lo tenéis que preguntar a él" ha afirmado. "Estoy tranquila y no quiero más polémicas, ya está" ha concluido. Tendremos que esperar a mañana en '¡De viernes'! para ver qué tiene que decir sobre las informaciones que apuntan a que compaginó a Bertín con un hombre árabe, y a las elevadas transferencias que habría recibido del artista entre julio y septiembre.