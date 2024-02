Gabriela Guillén se pronuncia sobre la nueva transferencia de Bertín Osborne de 6000 euros en un día

30/01/2024 Gabriela Guillén. Disgustada, preocupada y al límite después de que hace unos días unos ladrones rompiesen la ventanilla de su coche y le robasen la sillita de su bebé, la polémica no cesa para Gabriela Guillén. A pesar de que la ex de Bertín Osborne no lo está pasando bien y reconoce que le parece "muy raro" que le hayan robado precisamente el carro del niño, no es este el mayor de los problemas para la modelo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Disgustada, preocupada y al límite después de que hace unos días unos ladrones rompiesen la ventanilla de su coche y le robasen la sillita de su bebé, la polémica no cesa para Gabriela Guillén. A pesar de que la ex de Bertín Osborne no lo está pasando bien y reconoce que le parece "muy raro" que le hayan robado precisamente el carro del niño, no es este el mayor de los problemas para la modelo. Por un lado, se insiste en que habría compaginado su relación con el cantante con un árabe que venía a visitarla a menudo a Madrid. Habría pruebas de que habría estado con ambos a la vez, y ese podría ser el motivo por el que Bertín desconfía de la paternidad del bebé y decidiese, semanas antes de su nacimiento, pedirle a Gabriela las pruebas de ADN para comprobar que el pequeño -al que todavía no conoce y con el que ha dejado claro que no piensa ejercert de padre- es suyo. Y por el otro, se sigue hablando de las transferencias económicas que el presentador de 'Mi casa es la tuya' habría hecho en los últimos meses a la paraguaya. A pesar de que ella solo reconoce dos transferencias, José Antonio Avilés insiste en que hay muchas más. Hace unos días el colaborador revelaba en 'Así es la vida' que Bertín le habría hecho 10 transferencias en los últimos meses por un importe de aproximadamente 13.000 euros. Y ahora ha ido un paso más allá y ha asegurado que no serían 10 sino 11, ya que el 4 de septiembre le habría hecho una de 3.000 euros y por la tarde otra de otros 3.000 euros. Es decir, que habría ingresado a Gabriela 17.000 euros, aunque no ha detallado el motivo de tan elevada cantidad. "No voy a decir nada al respecto, lo siento" ha reaccionado la modelo cuando le hemos preguntado por las transferencias, sin aclarar si como advirtió la semana pasada, podría tomar medidas legales contra Avilés. Más tranquila que cuando se enteró de que le había roto la ventanilla del coche para robarle la sillita de su bebé, Gabriela confirma que interpuso la denuncia y la Policía está investigando el asunto: "Exacto, pero no os puedo decir nada, muchas gracias" ha asegurado cuando le hemos preguntado si hay novedades sobre el robo. Por último, la paraguaya también ha reaccionado a las declaraciones que una persona supuestamente de su entorno más cercano ha dado a 'Vamos a ver' afirmando que su objetivo era ser famosa -de ahí que se hubiese acercado a Bertín- y definiéndola como "mentirosa" e "interesada": "Muy bien. Pues vaya amigo ¿no? Muy bien" ha apuntado entre risas, dejando claro que no le da ningún tipo de credibilidad a este testimonio que la deja en la cuerda floja una vez más.