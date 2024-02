Fernando Morientes: "Me encantaría ver el derbi con Mbappé, para que vea lo que se está perdiendo"

01/02/2024 Los exfutbolistas Fernando Morientes y Paulo Futre, en un evento de Mahou. DEPORTES MAHOU

El exjugador del Real Madrid Fernando Morientes confesó este jueves que le "encantaría" ver el derbi de este domingo en el Santiago Bernabéu entre merengues y el Atlético de Madrid "al lado de Mbappé", delantero del Paris Saint-Germain deseado por los madridistas, "para que vea lo que se está perdiendo". "Pensando en el partido y en lo que me podría producir y provocar, me encantaría ver el partido con Rüdiger. También me encantaría verlo con Mbappé al lado, para que vea lo que se está perdiendo y lo que hay aquí en LaLiga. Si tuviera que escoger a alguien del Atleti, sería Joao Félix", dijo el exdelantero en declaraciones a Mahou, junto a la leyenda rojiblanca Paulo Futre. Con motivo del derbi en el Bernabéu de este domingo (21.00), Morientes deseó un encuentro "igual de competido que los dos anteriores en cuanto a intensidad y a ritmo", referencia a los partidos de Supercopa de España y Copa del Rey. "Ambos partidos estuvieron muy bien, yo los disfruté mucho", admitió. "El jugador más decisivo en el Madrid creo será Rodrygo. El Atlético de Madrid es un equipo que defiende muy bien, que deja pocos espacios y Rodrygo en ese fútbol se siente muy cómodo", auguró el que también fuera ariete del Valencia CF, el Liverpool y del AS Monaco, entre otros. Aunque a Morientes le "gustaría" que Joselu Mato fuera una de las claves para el triunfo madridista. "Es el delantero centro y creo se lo merece, cada vez que sale mete goles. Además, nunca dice una palabra más alta que otra y es un trabajador y un gran profesional. Para mí es un jugador al que no se le da todo el valor que tiene", reflexionó. "El fútbol une a las personas, a las familias, yo lo veo con mis hijos, con sus respectivas parejas, con mi mujer. A mi este tipo de partidos me gustan mucho por los encuentros que generan. Cuando éramos futbolistas no lo podíamos disfrutar así, porque estábamos en el campo, pero hoy en día son la excusa perfecta para juntarte con la familia. Es lo más bonito que me ha pasado tras haberme retirado", concluyó.