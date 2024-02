El sindicato hegemónico de los agricultores franceses pide que se levanten los bloqueos

París, 1 feb (EFECOM).- La FNSEA, sindicato hegemónico de los agricultores franceses, ha pedido este jueves que se levanten los bloqueos que han mantenido decenas de autopistas y carreteras cerradas a la circulación durante dos semanas, poco después de un nuevo tren de medidas de ayuda anunciadas por el Gobierno.

"El movimiento no se detiene, se transforma", puntualizó en conferencia de prensa el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, que advirtió de que habrá nuevas movilizaciones si en quince días no se concretan los anuncios hechos por el primer ministro, Gabriel Attal, y si no entran en vigor en junio.

Arnaud Gaillot, responsable de Jóvenes Agricultores, organización hermana de la FNSEA, explicó que la petición de "suspender el bloqueo y entrar en un nuevo modo de acción" se ha tomado después de consultar con las bases a la vista de los compromisos de Attal. EFECOM

ngp-ac/may