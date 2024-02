El Parlamento aprueba investigar el proceso de selección de candidatos a las elecciones presidenciales

01/12/2023 El presidente de Senegal, Macky Sall (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

El Parlamento de Senegal ha aprobado crear una comisión de investigación sobre las decisiones del Consejo Constitucional, incluida la reciente exclusión de la candidatura de Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade, a las elecciones presidenciales previstas para el 25 de febrero. La Asamblea Nacional senegalesa ha aprobado con 120 votos a favor y 24 en contra la propuesta presentada por el diputado Mamadou Lamine Thiam, del grupo parlamentario opositor Libertad, Democracia y Cambio, para examinar los motivos de la eliminación de la candidatura de Wade. Thiam ha sostenido que los argumentos presentados por el organismo son "inadmisibles" y ha afirmado que "parece evidente" que algunos miembros del Consejo Constitucional "tienen conexiones dudosas con ciertos candidatos y se encuentran en una posición manifiesta de conflicto de interés". Por ello, ha destacado que la puesta en marcha de esta investigación "es una necesidad" para "esclarecer la decisión" y "abordar de forma particular los conflictos de interés, ventajas y presunta corrupción y colusión de algunos miembros de este organismo con candidatos en liza", según ha informado la agencia estatal senegalesa de noticias, APS. Por su parte, Abdo Mbow, presidente del grupo parlamentario Benno Bokk Yaakar (BBY), que respalda al actual presidente, Macky Sall, ha argumentado que ante estas "graves acusaciones" es "imperativo" que haya una investigación parlamentaria para "establecer la verdad". El presidente del Parlamento senegalés, Amadou Mame Diop, ha detallado que la comisión de investigación estará integrada por once personas y ha añadido que "tienen por tarea informar sobre "el fondo de las protestas que marcan el proceso" en un plazo máximo de seis meses desde su creación. Los seguidores de Wade, candidato de la Coalición K24 (Karim 24), han expresado incluso su deseo de que las elecciones sean aplazadas para permitir que el político, que fue secretario de Estado para Cooperación Internacional entre 2009 y 2012, pueda relanzar su campaña electoral. De hecho, la coalición opositora Yewwi Askan Wi se ha ausentado de la votación, tras lo que Ayib Dafe, integrante de la misma, ha argüido que la resolución presentada especifica que "busca un aplazamiento de las elecciones". "No nos vamos a vincular con algo así", ha dicho, en declaraciones concedidas a la emisora francesa Radio France Internationale. Wade, de 55 años, llegó a ser considerado como un posible sucesor de su padre, Abdoulaye Wade, al frente de la Presidencia de Senegal. Abdoulaye Wade fue derrotado en 2012 por el entonces opositor Sall, quien no se presentará a estas elecciones tras haber agotado los dos mandatos que contempla como máximo la Constitución. En las últimas elecciones, celebradas en 2019, Karim Wade fue apartado tras haber sido condenado en 2015 a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, en lo que sus seguidores describieron como una maniobra política por parte de Sall para apartar del camino a uno de sus rivales. El Consejo Constitucional de Senegal publicó en enero el listado de candidatos a las elecciones, que incluye a 20 personas y que excluye igualmente al principal líder de la oposición de Senegal, Ousmane Sonko, alcalde de Ziguinchor (sur) y condenado a dos años de cárcel el año pasado por "corrupción de la juventud" en un juicio por supuesta violación y amenazas de muerte a una mujer, cargos de los que fue absuelto. El opositor se encuentra encarcelado desde finales de julio de 2023 tras ser acusado de arrebatar un teléfono móvil a un agente que le estaba grabando en el interior de su casa en la capital, Dakar. Sonko ha denunciado que las autoridades actúan contra él a través de los tribunales para apartarle de las elecciones. El actual primer ministro, Amadou Ba, ha sido nominado por el partido gubernamental como candidato a las elecciones, en las que aspira a suceder a Sall, quien le ha trasladado su apoyo, en medio de las denuncias por parte de la oposición sobre irregularidades para facilitar que el 'delfín' del presidente se haga con la victoria.