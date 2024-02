El Gobierno reitera que lo prioritario es renovar el CGPJ, tras la primera reunión con el PP y Reynders

30/01/2024 La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, con el fin de que el Congreso de los Diputados pueda dar luz verde al proyecto en el próximo trimestre. Según el Gobierno, la ley tiene como objetivo "mejorar la salud, mejorar la equidad en salud y mejorar el bienestar y proteger a la población frente a los diferentes riesgos y amenazas para la salud''. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido este jueves en que "lo prioritario" es renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para luego dialogar sobre cambios en el sistema de elección de los vocales, un día después del primer encuentro entre PSOE y PP bajo la mediación del comisario europeo Didier Reynders para tratar de desbloquear su renovación. Alegría, que ha subrayado que el acuerdo "tiene que ser posible", ha señalado que este nuevo intento de negociación abierto entre los dos grandes partidos es la oportunidad "definitiva" para "darle normalidad institucional" al órgano de gobierno de los jueces, que lleva desde diciembre de 2018 con el mandato caducado. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la portavoz ha expresado que la voluntad del Ejecutivo siempre ha sido poder materializar la renovación, frente a la "oposición clara" a renovar del PP, una parálisis que afecta negativamente a la Justicia española, ha apostillado. Alegría ha afeado a los 'populares' --que apuestan por modificar el modo de seleccionar a los vocales para que 12 de los 20 los elijan los jueces y no las Cortes-- que cuando Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta "no lo llevaron adelante y continuaron con la misma fórmula". En este punto, la portavoz del Ejecutivo ha replicado al PP que no puede pretender "imponer" esa fórmula al resto de partidos, porque no tiene los votos suficientes en el Congreso. "Lo primero, lo prioritario, lo fundamental es renovar --ha resaltado-- y, desde luego, una vez que se renueve el CGPJ, como ya dijimos en su momento, abriríamos ese proceso de diálogo para llevar adelante esa segunda posibilidad", el cambio del sistema de elección de los vocales, que Bruselas reclama que se haga inmediatamente después de la renovación. Tras la primera reunión, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, volverán a verse las caras bajo la mediación Reynders en Bruselas el 12 de febrero.