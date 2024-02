El esloveno Mohoric sorprende en la última bajada y se lleva la segunda etapa de la Volta

Valencia, 1 feb (EFE).- El ciclista esloveno Matej Mohoric (TBV) se llevó la segunda etapa de la Volta de la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell al arrancar en la bajada del alto plano dels Corrals, el último de los tres puertos del día, y superar al reducidísimo grupo que se había formado durante la subida a la última cota de la jornada.

Ya lo intentó sin éxito en la primera jornada, pero esta vez el esloveno del equipo Bahrain-Victorious sí que consiguió llevarse la victoria con un tiempo de 3 horas, 47 minutos y 47 segundos, aunque no pudo arrebatar el liderato al italiano Alessandro Tonelli (VBF), ganador de la primera etapa y que continúa como líder con un minuto y ocho segundos sobre Mohoric.

Esta segunda jornada, con un perfil de media montaña, aguardaba muchas sorpresas para los ciclistas, que rodaron en un continuo sube y baja durante las casi cuatro horas de etapa. Ya en los primeros kilómetros se formó una fuga liderada por los ciclistas españoles y que estaba formada por Ixomin Juaristi (EUS), Gorka Sorarrain (CJR), Eugenio Sánchez (EKP), Sinuhé Fernandez (BBH), Johan Meens (BWB), Sébastien Van Poppel (BWB), José Maria García (IBA).

Pero el pelotón, consciente de que este miércoles había dejado ir a la escapada y después no fue capaz de darle caza, no dejó que se fueran a más de dos minutos y controló en todo momento la situación para que no ocurriera lo que pasó en la primera jornada.

De hecho, fue el equipo italiano VF Group Bardiani-CSF Faizanè, el del líder Alessandro Tonelli, el que tiró durante el primer tramo de la carrera para evitar que esa distancia de poco más de dos minutos se estirara y pudiera causar algún estrago en la parte trasera de la carrera, que apenas pasó dificultad para ir reduciendo la diferencia conforme pasaron los kilómetros.

A poco más de cincuenta kilómetros del final, el LIDL-Trek empezó a tirar y bajó la diferencia a apenas treinta segundos, una ventaja que se disipó al llegar a los pies del último puerto, el alto plano dels Corrals, en el que el pelotón reagrupó a los fugados.

La última cota aguardaba una gran novedad, una estrechísima carretera que obligaba a los pilotos a ir en fila de uno, algo que aprovechó el español Oier Lazkano (MOV) para seleccionar al pelotón y reducir a unos veinte corredores los ciclistas en cabeza.

La carrera estaba en ese grupo y fueron varios los que intentaron escaparse de ese pequeño pelotón y hacer la guerra por su cuenta, aunque parecía que la carrera iba a decidirse al esprint en la localidad de Simat de la Valldigna.

Sin embargo, el esloveno Matej Mohoric, que ya intentó descolgarse del pelotón en la primera etapa durante la última bajada pero sin mucho recorrido, lo volvió a probar. Esta vez sí. Su estilosa bajada propició un hueco que ninguno de los de atrás quería cerrar porque eso suponía perder unas fuerzas que después se podían pagar caras en un hipotético esprint.

Y el esloveno, experto en estas lides y ganador de varias etapas en las grandes vueltas, aprovechó la tesitura para bajar con todo, apretar los dientes y firmar un gran final de etapa para conseguir la victoria de esta segunda jornada de la Volta, en la que su más cercano perseguidor, el italiano Giovanni Lonardi (PTK), se quedó a trece segundos, como el resto del grupo.

Esta segunda etapa de la Volta, que cumple este año 75 ediciones, tuvo un perfil de media montaña y rodó entre las localidades valencianas de Canals y Simat de la Valldigna, en una jornada que cubrió 164 kilómetros con un desnivel de 3.998 metros.

Valencia, 1 feb (EFE).- El ciclista esloveno Matej Mohoric (TBV) bromeó este jueves tras ganar la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell con que su equipo le intenta "impedir" que entrene demasiado y esté disponible en todas las carreras, pero "los años pasan y si no aprovechas las oportunidades, como esta, nunca vuelven".

Mohoric, segundo en la general a 68 segundos del italiano Alessandro Tonelli (VBF), se mostró satisfecho por la victoria, pero comentó que esta carrera es "demasiado larga" para él, ya que tiene demasiados días de montaña, aunque explicó que su equipo, Bahrain-Victorious, tiene al español Pello Bilbao o el colombiano Santiago Buitrago, que "seguro que lucharán por el jersey".

El esloveno destacó que estas victorias a principio de año "sirven para construir moral" dentro del equipo y señaló, preguntado por cuál era su objetivo este año, que sin duda serían las grandes clásicas, aunque subrayó que no tiene altibajos durante la temporada por lo que intenta dar el máximo en todas las carreras.

Asimismo, agradeció el trabajo del equipo a pesar de perder a dos compañeros durante el inicio de la etapa "que eran precisamente los que tenían que controlar el ritmo de carrera en el pelotón", pero, en cualquier caso, dijo que el hecho de que otros equipos intentaran tirar del pelotón les vino muy bien.

"Somos unos de los equipos más fuertes de la Volta y el objetivo era este -ganar una etapa-, porque siempre es importante para el grupo empezar bien", concluyó Mohoric, que está a poco más de un minuto del líder Tonelli.

El italiano, por su parte, explicó en declaraciones a Eurosport que fue un poco "estresante" la subida al alto plano dels Corrals, la última subida de la jornada, porque la carretera era muy estrecha y dado que tenían que subir casi uno por uno.

El transalpino no se extrañó de la victoria de Mohoric, algo que daba "casi por descontado" al inicio de la carrera e incidió en que espera que este viernes pueda "terminar de guardar" de cara a las dos últimas etapas, puesto que previsiblemente será una "jornada tranquila" y que terminará al esprint en Orihuela (Alicante).