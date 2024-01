Carmen Lomana da por zanjadas sus polémicas con Agatha Ruíz de la Prada

29/01/2024 Carmen Lomana asiste a la inauguración del exclusivo restaurante Rhudo, a 29 de enero de 2024, en Madrid (España) EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJESE

Después de muchas idas y venidas y muchos intercambios de opiniones públicamente, Carmen Lomana da por zanjada su disputa con Agatha Ruíz de la Prada o al menos así lo ha dejado claro la última vez que la prensa le ha preguntado por ella. En esta ocasión la empresaria acudió a uno de los locales de moda de Madrid, Rhudo, asegurando que mantiene una buena relación de amistad con los dueños, Miguel Ángel Silvestre y Álex González: "Muy amiga soy... bueno muy amiga, bastante amiga". Siempre al día en los temas de actualidad y las diferentes polémicas que surgen en la esfera pública, Carmen Lomana también ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido con el cartel de Semana Santa en Sevilla: "Para el pintor es maravilloso que haya habido esta polémica porque una obra de arte te tiene que sorprender. Esto cuando lo ves te deja un poco descolocado, pero es la transfiguración de Jesús resucitado, Cristo triunfante". "Dicen las Escrituras que la resurrección de los muertos ninguno tendremos ni defectos, ni enfermedades ni nada, entonces es un poco eso. Es algo diferente y entiendo que haya muchos que se sorprendan, pero a mí me ha parecido maravilloso, me gusta" sentenció al respecto. Can ganas de cerrar un capítulo en su vida y acabar con todos los malentendidos que la han distanciado de Agatha Ruíz de la Prada, Carmen deja claro que ya no tiene ningún problema con la diseñadora: "Para mí ya esta historia se terminó". Además, cuando le preguntan si volverán a ser amigas, Carmen recurre a la ironía respondiendo "forever".