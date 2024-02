Carlota Boza se sincera tras la confesión de Cayetana Guillén Cuervo: "Nos ha tocado por desgracia a muchas mujeres"

01/02/2024 Carlota Boza EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Continúan las reacciones a la desgarradora confesión de Cayetana Guillén Cuervo revelando que sufrió una fuerte agresión sexual cuando tenía 6 años, que ha decidido hacer pública en el documental 'Mapa a Pandataria' tras toda la vida guardando silencio y evitando hablar del terrible suceso. Ahora es la también actriz Carlota Boza, muy popular por su participación en 'La que se avecina' -y que ahora está demostrando su talento para el baile en el talent de Mediaset 'Bailando con las estrellas'- la que se pronuncia sobre este aplaudido paso al frente de la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, con el que espera ayudar a otras personas que hayan sufrido algo similar. "Me ha parecido muy duro, estás viendo el documental y de repente sin previo aviso uno de los personajes, que realmente son personas de verdad, te narra un hecho de su vida del que se quiere liberar* duro. Yo no sería capaz de contar algo así de una forma tan pública" reconoce, admirando la valentía de Cayetana. "Nunca te imaginas que una persona como ella, de padres actores, haya tenido que pasar por una situación tan horrible" reconoce. En su caso, Carlota confiesa que "en el trabajo he tenido suerte y siempre he trabajado con buenas personas. Pero es verdad que en mi vida he tenido situaciones un poquito más feas". "Al final es lo que nos ha tocado por desgracia vivir a muchas mujeres, a la mayoría. No conozco a ninguna que diga nunca me ha pasado nada, a todas nos ha pasado y por eso es tan importante contarlo" denuncia. "Yo lo conté porque vi que es importante sacarlo de ti. Tú tienes un problema, si lo tienes dentro te comes la cabeza siempre. Una vez lo echas, vas a recurrir de vez en cuando, pero ya está fuera, ya no es tuyo. Lo has compartido y te has liberado de él" explica, revelando que "llevo mcuho tiempo liberada" y anima a otras personas que han pasado por una situación de abuso que la compartan con alguien. "Yo ya he perdonado. Si no se perdona... Entiendo que la gente no perdone porque es muy difícil pero al final es lo único que te puede hacer feliz, perdonarlo y dejarlo. Y lo que ha hecho Cayetana de meterse tanto en este proyecto y compartir su vivencia me parece precioso. Es un acto colectivo muy importante" concluye.