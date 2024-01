Bertín Osborne explota tras ser acusado del robo del carrito del bebé de Gabriela Guillén

03/01/2024 Bertín Osborne EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Gabriela Guillén sufría el pasado viernes el robo del carrito de su bebé, que se encontraba en el interior de su vehículo, y enseguida comenzaban las teorías sobre qué había podido ocurrir. Lejos de pensar que el motivo de esta 'desgracia' es que lo había dejado a la vista en plena calle, su amiga Raquel Arias comentaba en 'Así es la vida' lo que pensaba de este hecho. La colaboradora de televisión confesaba que detrás de este robo estaba alguien detrás del entorno de Bertín Osborne y que el motivo no era otro que realizar las pruebas de ADN para conocer si el padre es el presentador de televisión. Tras esto, desde el fin de semana se ha hablado del robo, incluso Gabriela ha utilizado sus redes sociales esta tarde para pedir ayudar a todos sus seguidores por si ven el carrito de bebé en algún sitio. Bien, Bertín también ha explotado y lo ha hecho por redes sociales. "Me acabo de enterar ahora, a las siete de la tarde del miércoles, de lo que le ha pasado a Gabriela en el coche y me han dicho también que hay un alienígena o dos que han dicho por ahí que yo tengo algo que ver con eso por el tema de ADN" confesaba el cantante. Y... sin pelos en la lengua zanjaba los comentarios que han surgido estos días y se quitaba del medio en la ecuación: "Vamos a ver, dejad de fumar esas cosas malas que estáis fumando, cambiad de camello, pero como se puede decir semejante gilipollez, como dice mi amigo Carlos Herrera, ya no cabe un tonto más en este país".