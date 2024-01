Bertín Osborne evita ser captado por la prensa en el cumpleaños de su hijo Kike

31/01/2024 BERTÍN OSBORNE SALE DE LA CASA DE FABIOLA MARTÍNEZ. Bertín Osborne ha reaparecido este jueves en Madrid en casa de su exmujer, Fabiola Martínez, con motivo de la celebración del 17 cumpleaños de su hijo Kike. También lo ha hecho en redes sociales subiendo un vídeo asegurando que él no ha tenido nada que ver con el robo del carrito de bebé de Gabriela Guillén y arremetiendo contra todos aquellos que han comentado que podría ser una estrategia para hacerse las pruebas de ADN. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Bertín Osborne ha reaparecido este jueves en Madrid en casa de su exmujer, Fabiola Martínez, con motivo de la celebración del 17 cumpleaños de su hijo Kike. También lo ha hecho en redes sociales subiendo un vídeo asegurando que él no ha tenido nada que ver con el robo del carrito de bebé de Gabriela Guillén y arremetiendo contra todos aquellos que han comentado que podría ser una estrategia para hacerse las pruebas de ADN. Llevábamos sin verle desde el nacimiento de su nieta Violeta, la segunda hija de Claudia Osborne y José Entrecanales, y lo cierto es que hay muchas preguntas en el tintero sobre la polémica que tiene servida con Gabriela... pero por el momento parece que no va a hacer ninguna declaración. Si ya nos ha llamado la atención de cómo llegaba a la casa de Fabiola, a toda velocidad por el parking del edificio, la salida no ha sido diferente. Además de la conducción temeraria que llevaba su conductor, este llevaba en una de sus manos una linterna para evitar que captásemos al presentador en la parte trasera. Sin embargo, el tráfico en Madrid ha impedido que desaparecieran a toda velocidad y han tenido que frenar el coche, pero no contentos con la 'atropellada' salida del parking, al ver que los reporteros se dirigían al vehículo, el chófer ha seguido alumbrándolos con la linterna para desenfocar las cámaras y evitar así una imagen del cantante. Un comportamiento alentado por Bertín que ha llamado especialmente la atención porque justo esta tarde parecía no tener ningún problema cuando subía un vídeo a su perfil de Instagram hablando del polémico robo a Gabriela.