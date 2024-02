Australia impone nuevas sanciones contra entidades vinculadas a la junta militar birmana

Sídney (Australia), 1 feb (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones selectivas contra cinco entidades vinculadas a la junta militar de Birmania (Myanmar), cuando se cumple el tercer aniversario del golpe de Estado que les llevó al poder.

"Estas sanciones están diseñadas para limitar el acceso del régimen a los fondos y el material que le permiten seguir cometiendo atrocidades contra su propio pueblo", remarcó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Las nuevas entidades sancionadas son contra dos bancos -Banco de Comercio Exterior de Myanmar y el Banco Comercial y de Inversión de Myanmar- y tres compañías que suministran combustible para aviones al Ejército de Birmania -Asia Sun Group, Asia Sun Trading Co Ltd y Cargo Link Petroleum Logistics Co Ltd-.

"Estas sanciones son una respuesta a la continua represión del régimen contra el pueblo birmano, la escalada de violencia y el continuo deterioro de la situación política, humanitaria y de seguridad", subraya el ministerio australiano.

El país oceánico incide en su "profunda preocupación" por las acciones cometidas por el régimen militar, que "desprecia" buscar una solución a la crisis, y abre la puerta a otras baterías de sanciones en el futuro.

La medida de Australia es muy similar a la anunciada en las últimas horas por Estados Unidos, también dirigidas contra el acceso a combustible, mientras que la Unión Europea se mostró el miércoles dispuesta a adoptar nuevas medidas restrictivas contra la dictadura militar, y coincide con el tercer aniversario de la sublevación y en un momento en el que la junta se muestra en su punto más vulnerable a raíz del acoso de las guerrillas opositoras.

El golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021 ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

El Ejército justificó su sublevación por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado fue anulado y en las que la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015. EFE

