Vitor Roque: "Quiero trabajar para seguir marcando mucho"

31/01/2024 31 January 2024, Spain, Barcelona: Barcelona's Vitor Roque (C) celebrates with teammates after scoring their side's first goal during the Spanish Primera Division (LaLiga) soccer match between FC Barcelona and CA Osasuna at Lluis Companys Olympic Stadium. Photo: Gerard Franco/DAX via ZUMA Press Wire/dpa DEPORTES Gerard Franco/DAX via ZUMA Press / DPA

El jugador del FC Barcelona Vitor Roque aseguró tras marcar el gol de la victoria ante Osasuna (1-0) en el partido aplazado de la jornada 20 de LaLiga EA Sports que es un "sueño cumplido" poder estrenarse como goleador en el Barça y añadió que trabaja para marcar "mucho" de aquí a final de temporada. "Quiero seguir trabajando para aprovechar al máximo la oportunidad que el míster me dé. No tengo ningún número de goles, quiero trabajar para seguir marcando", aseguró en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press. 'Tigrinho' anotó un cabezazo en el 63' que dio el triunfo a su equipo, que se sitúa tercero de forma provisional en la tabla. "Estoy muy contento por marcar mi primer gol y por la victoria, por todo lo que está pasando en mi vida", se sinceró. "Marco mi primer gol, frente a los aficionados en Montjuïc. Estoy muy contento por la victoria y es un sueño hecho realidad marcar mi primer gol", añadió el joven delantero brasileño, de 18 años y recién llegado a Barcelona en este mercado de invierno. Además, añadió que Xavi le da tranquilidad y tiene paciencia con su adaptación. "El míster siempre habla conmiga para que esté tranquilo, que siga trabajando y me dice que iré entrando poco a poco y que tendrá mi oportunidad", manifestó.