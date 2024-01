Sudáfrica acusa a Israel de defenderse de la acusación ante la CIJ con "noticias falsas"

01/12/2023 December 1, 2023, Dubai, United Arab Emirates: Matamela Cyril Ramaphosa, President of South Africa, speaks during the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, which takes place on 30 November until 12 December 2023 in Expo City Dubai. Dubai, United Arab Emirates on December 1st, 2023. POLITICA Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

Las autoridades de Sudáfrica han acusado este miércoles a Israel de hacer uso de "noticias falsas" en contra del país como forma de "contraataque" tras la denuncia presentada por la nación africana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el posible genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza. El portavoz de la Presidencia de Sudáfrica, Vicent Magwenya, ha lanzado una publicación en su perfil oficial de X, antes Twitter, en la que comparte un artículo de 'The Jerusalem Post' en el que informa de una supuesta red de organizaciones y testaferros sudafricanos que financian al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "El contraataque ha comenzado con noticias falsas y mentiras, como advirtió ayer el presidente (Cyril Ramaphosa). Esperamos más, pero nada de eso disuadirá a Sudáfrica de buscar una Palestina libre, libre de ocupación y ataques genocidas", ha aseverado Magwenya. Sudáfrica presentó una denuncia ante la CIJ para estudiar el posible caso de genocidio contra la población palestina a manos del Ejército de Israel. La corte anunció la semana pasada una serie de medidas cautelares para garantizar la seguridad de la población palestina, aunque no dictó un alto el fuego. Las autoridades de Israel han cargado duramente contra la postura defendida por Sudáfrica, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha llegado a afirmar que la "falsa" denuncia sudafricana demuestra que "no se han aprendido las lecciones del genocidio". El jefe de Gobierno israelí acusó a Sudáfrica de actuar "en nombre de Hamás".