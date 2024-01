Sofía Cristo da la cara por Bárbara Rey tras sus imágenes discutiendo en la calle con el director del Bingo de Marbella

23/01/2024 Sofía Cristo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Tras sus imágenes protagonizando supuestamente un altercado en el Bingo de Marbella -emitidas por 'TardeAr'- Bárbara Rey se convierte este miércoles en portada de la revista 'Lecturas'. Muy enfadada después de que alguien la grabase en el interior de la sala, algo que sostiene que es ilegal y por lo que podría tomar medidas legales, la vedette se acercó hasta el lugar para pedir explicaciones al director. A pesar de que el responsable del Bingo no la dejó acceder al interior porque tiene prohibida la entrada tras su última visita, la artista no abandonó el lugar, sino que mantuvo una conversación algo tensa con el director en plena calle. Muy enfadada, Bárbara amenazó con demandar a la sala por los vídeos filtrados a la prensa de ella en un lugar privado. Una nueva polémica que pone a la vedette en el ojo del huracán, ya que tras las demoledoras declaraciones de su hijo Ángel Cristo en '¡De viernes!', y mientras lucha por superar una depresión, se rumorea que podría haber recaído en su ludopatía. Dando la cara por su madre, y mostrándole una vez más su apoyo incondicional aunque hace unos días aseguró que no quería volver a hablar en televisión sobre su familia, Sofía Cristo se ha sentado en el plató de 'Espejo Público' y ha justificado que Bárbara acudiese al Bingo para pedir explicaciones al director por la filtración de sus imágenes. "Las palabras de mi madre son propias de una persona jugadora, se cómo funciona la cabeza de una persona jugadora cuando están las cosas en caliente, y mi madre hace una terapia ambulatoria, como cuando un alcohólico entra en un bar o como yo cuando consumía drogas y decía que cortada está esta coca, y a lo mejor estaba buena" ha apuntado, intentando quitar hierro al hecho de que la vedette haya vuelto a entrar en una sala de juego. Más discreta se ha mostrado tras el programa cuando, esquiva, ha evitado pronunciarse sobre la discusión de su madre con el director del Bingo y ha dejado en el aire si Bárbara tiene en mente tomar medidas legales por lo sucedido.