Simeone: "No cambiar el día del partido de Copa es falta de respeto a la afición"

Madrid, 31 ene (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó su tremendo enfado con la Federación Española de Fútbol por no cambiar la fecha del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, previsto para el próximo miércoles, sólo tres días después del derbi ante el Real Madrid.

"Me pongo en el lugar del aficionado del Atlético y me parece injusto y una falta de respeto. En la Federación ya sabían antes cual iba a ser el problema. Si la Federación decide que uno tenga dos días más para preparar el partido que otro me parece una falta de respeto a nuestra afición", dijo Simeone, que se refería a que el Athletic de Bilbao juega su partido de Liga este viernes contra el Mallorca en Bilbao, mientras que el Atlético lo hará el domingo ante el Real Madrid.

"Que uno tenga un día más que otro para preparar el partido vale, pero que uno tenga cinco días para preparar las semifinales de Copa y otro tenga tres me parece injusto. Eso no", explicó el técnico del Atlético de Madrid, que pretende que la ida ante el Athletic de Bilbao se juegue el jueves día 8 en lugar del miércoles 7.

"Es una falta de respeto a nuestra afición. Nuestra afición se merece que sus jugadores tengan al menos cuatro días para preparar un partido tan importante como una semifinal de la Copa del Rey", concluyó. "Eso no quiere decir que ganemos o perdamos el partido por tener más o menos días para prepararlo. Es una cuestión de respeto porque un equipo tiene cinco días para prepararlo y otro tres", añadió.

Sobre el buen partido de Barrios ante el Rayo, Simeone dijo: "Pablo está creciendo. Es un valor importante del club, de la cantera. Lo necesitamos. Viene creciendo muy bien y confiamos mucho en él. Tiene peso, llegada y juego. Es muy importante para el equipo".

En cuanto al encuentro en sí, Simeone justificó las dificultades por el buen partido del Rayo. "También le costó a la Real la semana pasada. El Rayo no le dejó ocasiones de gol y a nosotros nos pasó parecido. En la primera parte tuvimos la de Correa y en la segunda la de Memphis y otras más, pero no tuvimos ocasión clara porque ellos lo trabajaron muy bien".

"Nos llevamos un partido importante por el resultado y porque hemos podido dar descanso a unos futbolistas y otros han tenido minutos que necesitaban", declaró.

En ese sentido y sobre el debut de Vermeeren señaló: "Hay que invertir minutos para futbolistas que van a tener un futuro importante. Vermeeren se tiene que encontrar con esta realidad nueva. La liga española, el Atlético de Madrid, un estadio imponente. Entendíamos que los 45 minutos fueron buenos para encontarse con la realidad que va a tener en adelante".

Sobre las rotaciones y preguntado por cómo va a gestionar los minutos de sus jugadores en los dos próximos partidos con tan poco descanso, comentó que pensarán en el partido contra el Madrid".

"Pensaremos en el partido del Madrid y si tenemos que jugar en los tres días intentaremos jugar siempre con los mejores para llevar el partido adelante. Vamos a tratar de jugar con el mejor equipo todos los partidos y no voy a cambiar si nos ponen domingo y miércoles".

EFE.

jl-id-drl