Previa del FC Barcelona - CA Osasuna

El FC Barcelona recibe este miércoles al CA Osasuna en el Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00), en partido aplazado de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, en plena marea provocada por el anuncio de Xavi Hernández de que dejará el club a final de temporada y con un Osasuna que busca la revancha de la semifinal de la Supercopa de España, competición que provocó este aplazamiento. El Barça puede recuperar la tercera plaza y no perder todavía el tren de LaLiga si gana a Osasuna y sobre ello debería hablarse en Barcelona en los días y horas previas al partido. Pero no, no es así porque Xavi Hernández, al anunciar tras la derrota contra el Villarreal en casa (3-5) que dejaría el banquillo, acapara el foco mediático y las tertúlias familiares y de amigos en el entorno 'culer'. No será un partido fácil. Ya no lo iba a ser porque Osasuna, pese a los últimos resultados cara a cara, da problemas últimamente al Barça. Pero ahora, con esta nueva situación y tras venir de dos derrotas seguidas, puede ser todavía más complicado. Lo que sí tiene es más importancia, ya que una derrota podría agravar la mala situación actual. Pese a que Xavi, la Junta Directiva y el club en sus mensajes quieran transmitir tranquilidad de aquí hasta final de temporada, habrá que ver cómo reaccionan los jugadores a la noticia y qué versión muestran sobre el mismo césped que, el pasado sábado, les vio perder un partido en el que remontaron un 0-2 adverso pero, con lo más complicado hecho, echaron a perder de nuevo. Esa derrota, sumada a la eliminación en la Copa del Rey en Bilbao (4-2 ante el Athletic Club) y a la derrota en la Supercopa de España contra el Real Madrid (4-1), hicieron probablemente que la noticia del postergado adiós se adelantara. Y ahora, esta 'nueva era' del Barça sabe que tiene fin y fecha de caducidad pero debe seguir luchando como si no la hubiera. Ganar a Osasuna es clave para seguir cerca de la cabeza, sea Girona o Real Madrid. Pese a que parece una utopía revalidar el título liguero, lo que no puede hacer el Barça es dejarse ir y descolgarse, por mucho que el gran objetivo sea la Liga de Campeones, competición en la que jugar bien esos pocos partidos podría dar una inmensa alegría, ahora mismo inimaginable. Pero antes de que llegue el Nápoles, LaLiga presenta a un rival conocido, un Osasuna al que el Barça ganó por 2-0 en las semifinales de la Supercopa de España. Ahora, en este partido aplazado en su día por esa Supercopa, el Barça quiere repetir esa victoria y sumarla a la también lograda en la primera vuelta liguera, con un 1-2 en la jornada 4 en El Sadar, con gol salvador de Robert Lewandowski, de penalti, en el 85'. Eso sí, Xavi Hernández sigue teniendo muchas bajas. A las conocidas de Marc-André Ter Stegen, Gavi, Marcos Alonso, Iñigo Martínez, Raphinha y Sergi Roberto se suman las del recientemente operado Alejandro Balde y una de últimísima hora, la del extremo João Félix, que se sumó a la lista negra con un esguince de tobillo en el entrenamiento del martes. Hasta en eso está 'de pega' un Xavi y un Barça que reciben a un Oasasuna que llega con las únicas bajas de Rubén Peña y del Chimy Ávila. El técnico 'rojillo', Jagoba Arrasate, tiene en forma a su 'killer' Ante Budimir y con un equipo más rodado que el del Barça pretende dar la sorpresa en Montjuïc. Los navarros, ahora mismo decimoterceros en la tabla, saben que ganar en Barcelona, en un escenario que dista mucho de ser un fortín para los locales, podría acercarles a la zona media-alta de la tabla. Eliminados ya también de la Copa del Rey, vienen de ganar en casa al Getafe (3-2) y de empatar en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla (1-1), recuperando autoestima antes de afrontar este bonito reto de ahondar en la herida blaugrana. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. FC BARCELONA: Peña; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres. CA OSASUNA: Herrera; Areso, Catena, García, Cruz, Mojica; Ibáñez, Muñoz, Oroz; Haro y Budimir. --ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (C. Andaluz). --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys. --HORA: 19.00/DAZN.