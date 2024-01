Powell (Fed) afirma que los tipos de interés han alcanzado su pico y ha augurado que se reducirán en 2024

28/05/2021 El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell. ECONOMIA RESERVA FEDERAL DE EEUU

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha informado de que la institución que lidera ha acordado mantener este miércoles los tipos de interés en el actual rango del 5,25% al 5,5% por cuarta reunión consecutiva, pero ha reconocido que, probablemente, la tasa de referencia ya se encuentra en su pico y bajará este año. "Creemos que los tipos de interés oficiales han alcanzado probablemente su pico para este ciclo de endurecimiento monetario y que, si la economía evoluciona en general según lo previsto, probablemente será apropiado empezar a reducirlos en algún momento de este año", ha afirmado Powell. No obstante, el norteamericano ha hecho una llamada a la cautela dado los riesgos de aflojar el tono restrictivo antes de tiempo o por hacerlo demasiado tarde. Así, Powell ha subrayado que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) seguirá adoptando sus decisiones "reunión a reunión". Powell ha advertido también de que un "debilitamiento inesperado" del mercado laboral pesaría sobre la decisión de adelantar la rebaja de tipos, aunque si la inflación se revelase "más pegajosa o subiera", dicha revisión a la baja se retrasaría. En este sentido, se ha remitido al mensaje lanzado en el comunicado de la decisión adoptada sobre que "se necesitan más pruebas para cimentar la confianza de que la inflación está regresando de forma sostenida al objetivo [del 2%]". De hecho, ha valorado como más probable que la inflación se estabilice por encima del 2% a que esta repunte. Por otro lado, el presidente del banco central ha celebrado que el crecimiento económico se haya mantenido "vigoroso", lo cual "no es un problema", a pesar de que tan solo doce meses antes se anticipaba que sería necesario un deterioro macro para poder controlar la inflación. PIB, PARO E INFLACIÓN La economía de la primera potencia mundial experimentó un crecimiento anualizado del 4,9% de su PIB en el tercer trimestre de 2023 frente al 2,1% del anterior tramo, según la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés). En cuanto al mercado laboral estadounidense, este creó 199.000 empleos no agrícolas durante el pasado mes de noviembre, lo que permitió reducir el paro en dos décimas, hasta el 3,7%, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Así, la tasa de desempleo en EE.UU. volvió a acercarse al mínimo registrado en enero y abril, cuando llegó a situarse en el 3,4%, lo que supuso su menor tasa desde 1969. De su lado, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó en diciembre en el 2,6% interanual, idéntica cifra que en el mes anterior. La tasa mensual registró un repunte al 0,2% desde la lectura negativa del 0,1% previa. La variable subyacente cerró en el 2,9%, tres décimas menos.