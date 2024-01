La secretaria de estado de Colorado pide al Supremo federal que falle a favor de la descalificación de Trump

25/01/2024 January 25, 2024: Former President Donald Trump holds a campaign event at the Sportsman Boats manufacturing plant in Summerville, South Carolina, on Monday, Sept. 25, 2023. POLITICA Europa Press/Contacto/Joshua Boucher

La secretaria de estado de Colorado, Jena Griswold, ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo federal que falle a favor de la descalificación del expresidente de Estados Unidos Donald Trump como candidato a las primarias republicanas tras el fallo emitido en diciembre por el máximo tribunal del estado. En un escrito de 59 páginas, Griswold ha afirmado que el estado "no debería verse obligado a incluir" en el proceso electoral a un candidato señalado "por haber violado su juramento de apoyar la Constitución" al "haber participado en una insurrección". "La secretaria se compromete a cumplir con el estado de derecho y excluir a los candidatos no elegibles de la votación. Solicita que (...) reafirme la decisión de la Corte Suprema de Colorado para que el peticionario Trump sea descalificado bajo la sección tercera de la Decimocuarta Enmienda", ha indicado en el texto, recogido por la cadena NBC News. En este sentido, Griswold ha argumentado que el Supremo federal tiene el deber de proteger el derecho de voto de los ciudadanos de Colorado, asegurando así que las papeletas "no se desperdicien en candidatos no elegibles". El Supremo estadounidense celebrará el próximo 8 de febrero una audiencia decisiva para el futuro político de Trump, puesto que se pronunciará sobre este desafío legal. Tanto Colorado como Maine se han apoyado en la Constitución para eliminarle como candidato en las primarias estatales, si bien otros estados, como Michigan o Minnesota, han rechazado este posicionamiento.