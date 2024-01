La franquicia de empanadas argentinas Malvón eleva un 12% sus ventas en 2023 y anuncia nuevas aperturas

24/10/2023 Tienda de Malvón ECONOMIA MALVÓN

La franquicia española de producción y distribución de empanadas argentinas artesanales Malvón obtuvo unas ventas netas de 16,4 millones de euros en 2023, cifra un 12% superior a la de 2022, según ha informado la compañía. Malvón abrió el año pasado 11 nuevos establecimientos, un 14% más que en 2022, hasta rozar casi el centenar. En la actualidad, la marca cuenta con 92 tiendas, de las que 89 se encuentran en España y 3 en Oporto (Portugal) y prevé cerrar 2024 con presencia en nuevos países europeos. "Nuestro objetivo de expansión está centrado en cerrar nuevos acuerdos con master franquiciados a nivel europeo y abrir entre 15 y 20 tiendas nuevas, al tiempo que aceleramos el plan de expansión internacional. Durante el próximo trimestre abriremos dos nuevas tiendas en Liubliana (Eslovenia)", ha subrayado Alejandro Polo, cofundador y socio de Malvón. La marca ha invertido 6 millones de euros en una nueva fábrica que quintuplicará la producción actual de empanadas y permitirá dar servicio a 500 establecimientos. "La digitalización va a contribuir a hacer mucho más eficientes algunos de los procesos que eran manuales e integrarlos en la cadena de producción, del obrador a la tienda, sin perder la esencia artesanal clave en el valor añadido del producto", ha destacado la empresa, que sigue apostando por cerrar a mano sus empanadas una a una. Para Alejandro Polo, el año 2023 ha sido un año de consolidación para Malvón, marcado por una expansión estratégica en aeropuertos y nuevas ciudades. "Hemos confirmado nuevamente que las empanadas son una de las primeras opciones de consumo en el sector 'take away'", ha añadido. De cara a 2024, Malvón se propone seguir "estrechando" su relación con El Corte Inglés para abrir nuevos puntos de venta en sus espacios y afianzar el "nexo" con sus socios estratégicos en el canal Travel, segmento en el que la marca cuenta con dos tiendas abiertas en los aeropuertos de Barcelona e Ibiza. Malvón, que continuará invirtiendo en I+D para lanzar nuevos productos, se propone además abrir nuevas tiendas en el resto de las capitales de provincia donde todavía no tiene presencia y consolidar la presencia de su modelo de negocio en centros comerciales.