La Asamblea Nacional francesa aprueba incluir en la Constitución el derecho al aborto

30/01/2024 January 30, 2024, Paris, France, France: French Prime Minister Gabriel Attal delivers his government statement of general policy in front of the National Assembly, French Parliament s lower house, three weeks after his appointment by the French President. POLITICA Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

La Asamblea Nacional de Francia (Cámara Baja) ha aprobado este martes por amplia mayoría que la Constitución recoja garantías para ejercer libremente el aborto, si bien el texto debe ser sometido ahora a votación en el Senado, que no se descarta que pueda llegar a tumbar la medida. Con 493 votos a favor, 30 en contra y 23 abstenciones, la Cámara Baja gala ha sacado adelante el texto que propone incluir en la Carta Magna la "libertad garantizada" para recurrir al aborto, una propuesta defendida por el presidente Emmanuel Macron, según informaciones recogidas por la cadena de noticias BFM TV. La cuestión pasará ahora a manos del Senado, de mayoría conservadora, y que parece reticente a darle el visto bueno definitivo a la constitucionalización del aborto. De hecho, el Gobierno ya había sustituido el término "derecho al aborto" por el de "libertad garantizada" para abortar. De hecho, el presidente del Senado, Gérard Larcher, ha manifestado sus reservas, apuntando que "el aborto no está amenazado" en Francia, y que en caso de que así fuera, él mismo "lucharía para que se mantenga". "Creo que la Constitución no es un catálogo de derechos sociales", ha manifestado. Ya a mediados de octubre la Cámara Alta francesa rechazó el primero de los tres proyectos de ley que buscaban reforzar el derecho al aborto y a la anticoncepción en la Constitución francesa. En caso de que el Senado dé 'luz verde' definitiva, Francia se convertirá en el primer país en garantizar constitucionalmente el aborto.