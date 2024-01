Igualdad realizará 7 campañas institucionales en 2024 con un presupuesto de más de 17,5 millones, 0,5 menos que en 2023

30/01/2024 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, a su llegada durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 30 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso celebra una sesión extraordinaria hoy para debatir y votar el dictamen de la Comisión de Justicia a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, así como las enmiendas que se mantengan vivas y los votos particulares que, en su caso, se han presentado. La votación final requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) al tratarse de una ley orgánica. SOCIEDAD Carlos Luján - Europa Press

El Ministerio de Igualdad liderado por Ana Redondo tiene previsto realizar en 2024 siete campañas de comunicación institucional con un presupuesto de 17.521.000 euros, lo que supone 500.930 euros menos y dos campañas más que en el ejercicio 2023, cuando estaba al frente de este departamento Irene Montero. En 2024, el departamento que dirige Ana Redondo, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres, llevará a cabo una campaña de "promoción de una educación sexual positiva basada en la igualdad y el buen trato". "La universalización del uso de las nuevas tecnologías y el acceso a internet de los y las menores, hacen que el acceso a contenidos pornográficos se produzca en edades cada vez más tempranas", justifica Igualdad. En este sentido, añade que estos contenidos, "en muchos casos altamente machistas y violentos, tienen un efecto directo en la determinación de las relaciones de género, no solo sexuales sino también afectivas y emocionales". Por todo ello, la campaña tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la "necesidad de promover una socialización y educación sexual positiva, basada en la igualdad y el buen trato y alejada del machismo y la violencia". Se realizará del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, con un coste de 3.200.000 euros. También a través de la citada Secretaría de Estado, se llevará a cabo una segunda iniciativa para la sensibilización en corresponsabilidad y cuidados, cuyo objetivo es promover "una sociedad más justa, igualitaria y corresponsable". "Este objetivo no es alcanzable sin una corresponsabilidad real entre mujeres y hombres en las tareas domésticas y de cuidados, que limitan el desarrollo profesional y personal de las mujeres al ser ellas quienes las asumen de forma mayoritaria, generando grandes brechas laborales y salariales", apunta. "Las tareas de cuidados, tradicionalmente desempeñadas por mujeres, se han visto relegadas históricamente a un segundo plano, siempre en el ámbito privado. como consecuencia, el trabajo de cuidados tanto formal como informal, no cuenta con el reconocimiento social que merece, a pesar de ser el sustento de la sociedad y de la economía mundial. Por ello, es necesario sensibilizar a la población sobre el valor de las labores de cuidados y promover que los hombres asuman sus responsabilidades en este ámbito de forma equitativa", argumenta el Ministerio, que cuenta con 2.900.000 euros para esta campaña que se ejecutará del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se realizará otra campaña para sensibilizar sobre "el papel de las mujeres como motor esencial para lograr la transformación social en todos sus ámbitos y reivindicar la lucha que todavía es necesaria para conseguir la igualdad real y efectiva". Del 1 de marzo al 1 de abril de 2024, tiene un coste previsto de 121.000 euros. DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER En cuanto a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, este organismo llevará a cabo otra iniciativa, del 1 de marzo al 31 de diciembre, para "sensibilizar y concienciar sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, destacar la lucha contra las violencias machistas como un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere de una acción unitaria y la máxima cooperación y colaboración en el rechazo, identificación y denuncia de cualquier situación de violencia de género, en cualquier entorno y con cualquier mujer". Su coste previsto asciende a 7.000.000 euros. Asimismo, la Dirección General para la igualdad de trato y no discriminación y contra el racismo hará una campaña a fin de dar a conocer el servicio de atención a víctimas de discriminación racial. El periodo de ejecución es del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, con un coste de 1.300.000 euros. En cuanto a la Dirección General para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, desarrollará una iniciativa para dar a conocer los distintos instrumentos existentes en materia de políticas públicas LGTBI+ para la promoción y protección de sus derechos, así como para la prevención de la lgtbifobia y la atención de sus víctimas, con especial incidencia en el servicio LGTBI 028 de información y atención integral. Se realizará del 24 de junio al 17 de julio de 2024 con un coste de 1.500.000 euros. El Instituto de las Mujeres realizará una campaña del 1 de mayo al 31 de diciembre, para promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos (político, social, económico, laboral) en un plano de igualdad. El coste es de 1.500.000 euros. 138,2 MILLONES DE EUROS PARA 162 CAMPAÑAS El Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional para 2024, que prevé una inversión de 138,29 millones de euros en 162 campañas institucionales a lo largo del presente año, con el objetivo de "difundir información relevante para toda la ciudadanía". De este modo, el Ejecutivo gastará siete millones menos y programará 31 campañas menos que en 2023. Desde Moncloa han explicado que este plan "recoge la planificación prevista en esta materia por la Administración General del Estado," detallando el destino y reparto de las campañas según departamentos y objetivos para el año en curso, así como su contenido y asignación, que pueden ser consultados en la página web de Moncloa, en el apartado prensa-publicidad y comunicación institucional. Aunque las campañas de carácter comercial no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2005 bajo la que se realiza el plan anual, dado su interés y como viene sucediendo en últimas ediciones, se vuelven a recoger los principales datos. Como novedad, a partir del 1 de enero de este año, las medidas de accesibilidad de las campañas institucionales se atendrán a lo establecido en la nueva redacción del artículo 5 de la Ley de Publicidad, garantizando el acceso a la información a las personas con discapacidad. En concreto, contarán con subtitulado, interpretación en lengua de signos y audiodescripción, según ha destacado el Gobierno. TRANSICIÓN ECOLÓGICA, AGRICULTURA Y CULTURA A LA CABEZA Este 2024, los ministerios que han planificado un número mayor de campañas (10 o más) son Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 42; Agricultura, Pesca y Alimentación y Cultura con 12 campañas cada uno. Por tanto, en cuanto al número de campañas se refiere, los tres ministerios mencionados realizarán el 40,74% de las campañas de publicidad institucional. Respecto al peso inversor de las campañas a realizar, destacan (por encima del 10% del presupuesto total) los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación con el 15,59% (21.562.954 euros) e Igualdad con el 12,67% (17.521.000 euros). La inversión prevista de estos dos ministerios suma el 28,26% del total de la inversión prevista en publicidad institucional para 2024. El 73,5% de las campañas insertará anuncios en Internet durante el año 2024 (incluye prensa digital); el 56,79% utilizará radio; por su parte el 50% hará uso de la prensa (medios gráficos), incluyendo dominicales y suplementos como soporte. Televisión será utilizada por el42,59% de las campañas previstas en el Plan, los soportes exteriores serán utilizados por el35,8% seguidos de revistas por el 29,01%, cine por el 11,11%, relaciones públicas el 9,26% y marketing por el 3,7%. El 29,63% de las campañas o iniciativas de comunicación utilizarán herramientas distintas a todas las anteriores: folletos, vídeos, blogs, podcast y publicaciones en redes sociales propias yen la web oficial.